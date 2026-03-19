Tricolorii pregătiţi de Mircea Diaconescu joacă într-o grupă alături de Islanda, Portugalia şi Italia (gazda mini-turneului). Doar prima clasată se califică la turneul final!, informează frf.ro.

Programul meciurilor este următorul:

Miercuri, 25 martie, ora 15:00 (ora locală 14:00), stadion Carlo Angelo Luzi (Gualdo Tadino): Islanda – ROMÂNIA

Sâmbătă, 28 martie, ora 13:00 (ora locală 12:00), stadion Carlo Angelo Luzi (Gualdo Tadino): Portugalia – ROMÂNIA

Marţi, 31 martie, ora 19:00 (ora locală 18:00), stadion Pietro Berbetti (Gubbio): ROMÂNIA – Italia

România U17 a ajuns în runda decisivă pentru EURO 2026 după ce în toamnă a terminat pe locul secund o grupă cu Franţa (1-1), Israel (1-1) şi Azerbaidjan (5-1).

Lotul convocat de selecţionerul Mircea Diaconescu

PORTARI

Tudor COŞA (Universitatea Cluj), Victor KROES (Real Betis | Spania), Rareş ANDREI (FCSB);

FUNDAŞI

Cosmin MATEI (CFR Cluj), Erik MĂNĂILĂ (FC Rapid 1923), Andrei DĂNCUŞ (FCSB), Daniele PAUL (AS Roma | Italia), Ayan ANGHEL (CS Dinamo Bucureşti), Robert CORDUNEANU (ACF Fiorentina | Italia), Eduardo CORLAT (Real Madrid CF | Spania), Lorand BENCZE (AFK Csikszereda), Claudiu STANCU (CSM Slatina);

MIJLOCAŞI

Matei PĂDURE (FCSB), Ioan PRECUP (CD Roda | Spania), Denys MUNTEAN (Universitatea Craiova), Darius TRIPON (Farul Constanţa), Alexandru GONCEAR (Farul Constanţa);

ATACANŢI

Răzvan MARINCEAN (Farul Constanţa), Eduardo BODNAR (Universitatea Cluj), Rareş SILITRA (Borussia Mönchengladbach | Germania), Darius BOTA (AFK Csikszereda).

