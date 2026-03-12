Selecţionata României a fost învinsă de formaţia Finlandei cu scorul de 3-0 (1-0), joi, la Blsany (Cehia), într-un meci din Grupa A3 a preliminariilor Campionatului European de fotbal feminin Under-17 din 2026.

România U17, surclasată de Finlanda U17

Finlanda s-a impus prin golurile marcate de Olivia Oulasvirta (42'), Isabella Ylatalo (79') şi Hertta Ahonen (82'). Nordicele au avut şi o bară, prin Silja Seppanen (3').

Selecţionerul Ionuţ Florea a aliniat următoarea echipă: Sara Heim - Iris Crişan (Sara Gabriela Rafăilă, 46'), Ana Maria Gorgan, Tania Noje - Meda Micuşan, Carina Suciu, Aida Bucşă (căpitan; Mara Ciortea, 61'), Jeaqueline Craiovan (Anabelle Nombot, 46') - Andreea Cândea (Delia Mihalache-Vosloban, 46'), Carla Rebrişorean (Ariana Bucşă, 87'), Corina Colibaba.

În celălalt meci al zilei, Cehia a dispus de Letonia cu 2-0.

Situația din clasament

Finlanda este lider, cu 6 puncte (+10), urmată de Cehia, 6 puncte (+7), România, 0 puncte (-8), Letonia, 0 puncte (-9).

Ultimele meciuri vor avea loc pe 15 martie, Cehia - Finlanda (ora 15:00) şi Letonia - România (ora 15:00).

Echipele care încheie pe primul loc grupele din runda a doua de calificare se vor califica la turneul final continental care va avea loc la vară în Irlanda de Nord.

