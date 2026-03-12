VIDEO EXCLUSIV România a reușit o performanță istorică în tenisul feminin: campioane europene, în premieră

Publicitate
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Performanță istorică pentru tenisul feminin românesc.

TAGS:
Tenis U14femininRomaniaTenis feminincampionat european
Din articol

România a devenit, în premieră, campioană europeană la tenis feminin. La categoria U14, feminin, cele trei fete - Natalia Dicu, Eva Bulai și Natalia Dragomir - au reușit să învingă șase naționale: Spania, Danemarca, Suedia, Cehia, Marea Britanie și Ucraina.

România a învins Ucraina în finala Europeanului de tenis feminin U14

Aurul vine la doi ani după ce reușiseră bronzul, în aceeași competiție. Performanța a fost atinsă alături de antrenorul Radu Popescu, tehnician din Constanța, care a lucrat, în trecut, cu Andrei Pavel, Horia Tecău și Simona Halep, cei mai faimoși constănțeni oferiți tenisului.

„Tenisul e un sport individual. Ca să poți să faci o echipă, nu e așa de ușor. Sperăm ca măcar una să ajungă în vârf,” a spus antrenorul Radu Popescu, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Natalia Dicu a mărturisit că are deja ca obiectiv, pentru viitoarea carieră în tenis, câștigarea unui titlu de mare șlem; mai exact, US Open, deoarece preferă hardul zgurii și admiră suprafața de joc de la New York.

România, campioană europeană la tenis (U14, feminin)

  • Romania u14 20
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

A doua mare performanță a tenisului românesc feminin, în 2026

Succesul celor trei jucătoare aflate în clasa a șaptea se înscrie pe lista marilor victorii văzute de tenisul feminin românesc, în 2026.

Dincolo de prezența a două jucătoare în top 40 WTA, Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian, rămâne reușita ediției 2026 a Openului Transilvaniei, turneu încheiat cu Simona Halep acordându-i Soranei Cîrstea trofeul de campioană.

A fost primul titlu WTA cucerit de Sorana Cîrstea în țara natală și al patrulea, în proba individuală, în carieră.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Moștenitoarea Coreei de Nord, fotografiată trăgând cu pistolul. Kim Ju Ae, asortată cu Kim Jong Un |GALERIE FOTO
Moștenitoarea Coreei de Nord, fotografiată trăgând cu pistolul. Kim Ju Ae, asortată cu Kim Jong Un |GALERIE FOTO
ULTIMELE STIRI
Celta Vigo - Lyon în Europa League (22:00). Echipele probabile + trece formația lui Ionuț Radu și de Lyon? Analiza și pronosticul lui Dan Chilom
Celta Vigo - Lyon în Europa League (22:00). Echipele probabile + trece formația lui Ionuț Radu și de Lyon? Analiza și pronosticul lui Dan Chilom
Imaginile serii din Real Madrid - Manchester City. Cum a fost surprins Pep Guardiola în timp ce echipa sa era demolată
Imaginile serii din Real Madrid - Manchester City. Cum a fost surprins Pep Guardiola în timp ce echipa sa era demolată
Ultima clasată din Liga 2 schimbă antrenorii străini ca pe șosete! A ajuns deja la al treilea după trei etape din 2026
Ultima clasată din Liga 2 schimbă antrenorii străini ca pe șosete! A ajuns deja la al treilea după trei etape din 2026
Fostul antrenor de la FCSB e convins, după ce Mirel Rădoi a preluat echipa: ”Lucrurile se schimbă”
Fostul antrenor de la FCSB e convins, după ce Mirel Rădoi a preluat echipa: ”Lucrurile se schimbă”
Gloria Bistrița - Rapid, derby pentru locul 1 în Liga Florilor, EXCLUSIV pe VOYO și Pro Arena de la 17:30!
Gloria Bistrița - Rapid, derby pentru locul 1 în Liga Florilor, EXCLUSIV pe VOYO și Pro Arena de la 17:30!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
”Am semnat încetarea contractului!” Mihai Stoica a făcut anunțul după numirea lui Mirel Rădoi

”Am semnat încetarea contractului!” Mihai Stoica a făcut anunțul după numirea lui Mirel Rădoi

Spaniolii l-au desființat pe Guardiola după ce Real Madrid a spulberat-o pe City

Spaniolii l-au desființat pe Guardiola după ce Real Madrid a spulberat-o pe City

”V-ați gândit să demisionați?” MM Stoica, OUT de la FCSB

”V-ați gândit să demisionați?” MM Stoica, OUT de la FCSB

Jurgen Klopp revine! Neamțul, antrenor la o echipă legendară

Jurgen Klopp revine! Neamțul, antrenor la o echipă legendară

OUT! S-a accidentat și ratează derby-ul Rapid - Dinamo

OUT! S-a accidentat și ratează derby-ul Rapid - Dinamo

Gigi Becali e sincer: ”Regret că nu l-am luat la FCSB”

Gigi Becali e sincer: ”Regret că nu l-am luat la FCSB”



Recomandarile redactiei
Fostul antrenor de la FCSB e convins, după ce Mirel Rădoi a preluat echipa: ”Lucrurile se schimbă”
Fostul antrenor de la FCSB e convins, după ce Mirel Rădoi a preluat echipa: ”Lucrurile se schimbă”
Imaginile serii din Real Madrid - Manchester City. Cum a fost surprins Pep Guardiola în timp ce echipa sa era demolată
Imaginile serii din Real Madrid - Manchester City. Cum a fost surprins Pep Guardiola în timp ce echipa sa era demolată
Ultima clasată din Liga 2 schimbă antrenorii străini ca pe șosete! A ajuns deja la al treilea după trei etape din 2026
Ultima clasată din Liga 2 schimbă antrenorii străini ca pe șosete! A ajuns deja la al treilea după trei etape din 2026
Guardiola l-a descris într-un singur cuvânt pe Valverde după ce a spulberat-o de unul singur pe Manchester City
Guardiola l-a descris într-un singur cuvânt pe Valverde după ce a spulberat-o de unul singur pe Manchester City
Ultima etapă din Liga 2! Luptă între ”militari” pentru al șaselea loc din play-off
Ultima etapă din Liga 2! Luptă între ”militari” pentru al șaselea loc din play-off
Alte subiecte de interes
Medalie de argint la canotaj obținută de echipajul feminin de 8+1 al României
Medalie de argint la canotaj obținută de echipajul feminin de 8+1 al României
CSM București e prima finalistă a Supercupei României! Cum s-a terminat semifinala cu Minaur, meci transmis de Pro Arena și VOYO
CSM București e prima finalistă a Supercupei României! Cum s-a terminat semifinala cu Minaur, meci transmis de Pro Arena și VOYO
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Sinner a pierdut finala US Open, dar Italia exultă: ce premiu au primit fetele pentru câștigarea Cupei Billie Jean King
Sinner a pierdut finala US Open, dar Italia exultă: ce premiu au primit fetele pentru câștigarea Cupei Billie Jean King
„Îmi trăiesc visul!” Prima reacție a Anei Bogdan, după ce România a debutat cu victorie la Cupa BJK
„Îmi trăiesc visul!” Prima reacție a Anei Bogdan, după ce România a debutat cu victorie la Cupa BJK
CITESTE SI
Moștenitoarea Coreei de Nord, fotografiată trăgând cu pistolul. Kim Ju Ae, asortată cu Kim Jong Un |GALERIE FOTO

stirileprotv Moștenitoarea Coreei de Nord, fotografiată trăgând cu pistolul. Kim Ju Ae, asortată cu Kim Jong Un |GALERIE FOTO

Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

protv Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

Doi membri ai clanului Cîrpaci au dus un bărbat cu forța în Germania și l-au obligat să le dea un rinichi

stirileprotv Doi membri ai clanului Cîrpaci au dus un bărbat cu forța în Germania și l-au obligat să le dea un rinichi

NATO își întărește apărarea, după interceptarea unei rachete deasupra Turciei. Sisteme Patriot au fost mutate

stirileprotv NATO își întărește apărarea, după interceptarea unei rachete deasupra Turciei. Sisteme Patriot au fost mutate

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!