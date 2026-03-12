România a devenit, în premieră, campioană europeană la tenis feminin. La categoria U14, feminin, cele trei fete - Natalia Dicu, Eva Bulai și Natalia Dragomir - au reușit să învingă șase naționale: Spania, Danemarca, Suedia, Cehia, Marea Britanie și Ucraina.

România a învins Ucraina în finala Europeanului de tenis feminin U14

Aurul vine la doi ani după ce reușiseră bronzul, în aceeași competiție. Performanța a fost atinsă alături de antrenorul Radu Popescu, tehnician din Constanța, care a lucrat, în trecut, cu Andrei Pavel, Horia Tecău și Simona Halep, cei mai faimoși constănțeni oferiți tenisului.

„Tenisul e un sport individual. Ca să poți să faci o echipă, nu e așa de ușor. Sperăm ca măcar una să ajungă în vârf,” a spus antrenorul Radu Popescu, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Natalia Dicu a mărturisit că are deja ca obiectiv, pentru viitoarea carieră în tenis, câștigarea unui titlu de mare șlem; mai exact, US Open, deoarece preferă hardul zgurii și admiră suprafața de joc de la New York.