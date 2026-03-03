Echipa naţională feminină de fotbal a României a învins marţi seara, pe teren propriu, scor 1-0, echipa naţională feminină a Republicii Moldova, în primul meci din calificările Cupei Mondiale feminine 2027.

Selecţionata tricoloră, condusă de Massimo Pedrazzini, s-a impus la limită pe Arcul de Triumf, prin golul marcat de Ioana Bălăceanu, în minutul 53.

România a aliniat formaţia: Părăluţă – Nicoară (Vlădulescu 45), Stanciu, Ficzay, Gered – Vătafu, Iordăchiuşi (Negrea 89), Ciolacu – Bălăceanu, Marcu (Botojel 77), Stancu (Bistrian 84).

Următoarea partidă a tricolorelor în preliminariile Cupei Mondiale feminine Brazilia 2027 va avea loc cu Cipru, în deplasare, sâmbătă, 7 martie, scrie news.ro.

Cum arată lotul României pentru meciurile din preliminarii