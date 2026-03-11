eSuperliga, liga oficială de esports afiliată Ligii Profesioniste de Fotbal și EA SPORTS, ajunge în acest weekend la București, la ParkLake Shopping Center, pentru etapele 3 și 4 ale sezonului 2026. După debutul spectaculos de la Iași, competiția continuă pe 14 și 15 martie, de la ora 17:00, cu noi confruntări în jocul EA SPORTS FC™ între cele 16 cluburi ale Superligii României.

Primele două etape ale sezonului, disputate la Iași, au oferit deja câteva repere importante în lupta pentru primele locuri. Răzvan Puiu, fostul reprezentant al Universității Craiova și acum jucătorul CFR Cluj, a avut una dintre cele mai solide evoluții ale debutului de sezon, cu două victorii categorice, 9-2 cu Petrolul Ploiești (Alexandru Țenescu), și 8-2 cu Unirea Slobozia (Robert Dumitru). Rapid, alături de Alexandru Moisii, a impresionat prin forța ofensivă, după două succese clare, 10-1 cu FC Argeș (Țicu Ștefan), și 8-1 cu Farul Constanța (Irinel Hauca), în timp ce Universitatea Craiova, cu Andrei Anghelina la manșă, a confirmat și ea un început foarte bun, cu o victorie în fața AFC Hermannstadt (Alexandru Bucur), urmată de un categoric 7-1 contra lui Dinamo București (Alex Rădoi). De cealaltă parte, FCSB, reprezentată de Emil Constantinescu, a avut un start mai complicat: după un meci spectaculos, dar pierdut, 5-6 cu Farul Constanța și Irinel Hauca, a revenit în etapa a doua cu un succes la limită, 6-5 în fața FC Argeș (Țicu Ștefan).

Etapele din capitală aduc mai departe această dinamică și promit două zile de meciuri intense, într-un moment în care forma echipelor începe deja să contureze favoritele sezonului. După primele două runde, Alexandru Moisii, reprezentantul FC Rapid 1923, conduce clasamentul golgheterilor cu 18 goluri marcate, urmat de Răzvan Puiu de la CFR Cluj și Cosmin Vedeanu de la UTA Arad, ambii cu câte 17 goluri, în timp ce Andrei Anghelina, reprezentantul Universității Craiova, completează plutonul fruntaș cu 13 goluri.

Pe lângă meciurile oficiale din eSuperliga, evenimentul de la ParkLake le oferă fanilor și ocazia să intre direct în atmosfera competiției. În ambele zile, pasionații de EA SPORTS FC vor putea participa la turnee pentru amatori, organizate la locație, cu premii de 500 euro pentru cei clasați pe primele două locuri. Înscrierile se fac la eveniment, în intervalul 16:30 – 17:30.

Publicul prezent la ParkLake se va putea întâlni și cu unii dintre cei mai apreciați creatori de conținut din gamingul românesc, invitați speciali ai weekendului:

14 martie : xSlayder, Mădălin Șerban, Andu, Tibi Crețu

: xSlayder, Mădălin Șerban, Andu, Tibi Crețu 15 martie: Mădălin Șerban, Andu, Tibi Crețu

Sezonul 2026 din eSuperliga reunește toate cele 16 cluburi din Superliga României: FC Argeș Pitești, FC Botoșani, CFR Cluj, Dinamo București, Farul Constanța, FCSB, AFC Hermannstadt, Petrolul Ploiești, FC Rapid 1923, Universitatea Cluj, Oțelul Galați, Unirea Slobozia, Universitatea Craiova și UTA Arad, FC Metaloglobus București și FK Csikszereda Miercurea Ciuc.

La finalul sezonului, cei mai bine clasați jucători din eSuperliga și eSuperCupa vor obține locuri în etapele internaționale organizate de EA SPORTS, respectiv în FC Pro World Championship și eChampions League.

Meciurile oficiale din eSuperliga vor putea fi urmărite online pe canalul oficial de YouTube și pe platforma VOYO.