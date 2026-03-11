Principalele marcatoare ale partidei au fost Cătinean 16 puncte, Vîrjoghe 13, Ghizilă 12, pentru România, respectiv Pangalos 25, Kyprianou 13, pentru Cipru.

La debutul în grupa C, tricolorele au dispus de Cipru, scor 75-62, iar apoi au pierdut drastic cu Polonia, scor 41-86.

Următoarea dispută va avea loc tot la Sibiu, sâmbătă, cu Polonia.

În primul tur preliminar joacă 27 de echipe, împărţite în şase grupe de câte patru 4 formaţii şi o grupă de trei. Primele două clasate, plus trei echipe de pe locul 3 cu cea mai bună linie de clasament se vor califica în turul 2, în care vor intra în competiţie şi Cehia, Franţa, Germania, Ungaria, Italia, Spania şi Turcia, participante la World Cup.

Va avea loc o nouă tragere la sorţi pentru cele şase grupe (17 echipe din turul I şi cele 7 repartizate direct în turul II), iar după jucarea meciurilor, în noiembrie 2026 şi februarie 2027, primele două clasate din fiecare grupă se vor califica la turneul final.

Echipele eliminate în turul I vor intra automat în precalificările EuroBasket 2029.

Turneul final din 2027 va fi găzduit de Belgia, Finlanda, Lituania şi Suedia, care sunt calificate direct la turneul final şi vor juca separat, în grupa H, în aceleaşi ferestre cu preliminariile.

news.ro