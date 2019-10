ROMANIA U21 - IRLANDA DE NORD U21 | "Incercam sa construim o generatie si suntem pe drumul cel bun!" Cum a comentat FAZA HORROR a lui Man: "Sa te fereasca Dumnezeu!"

Romania U21 a castigat al doilea meci consecutiv din preliminarii cu 3-0. Dupa victoria de joia trecuta cu Ucraina, scor 3-0, a urmat acum succesul categoric cu Irlanda de Nord.

Mirel Radoi isi felicita jucatorii pentru prestatiile din aceste doua meciuri. Antrenorul nationalei mici a evitat sa vorbeasca prea mult despre cele doua faze fierbinti ale primei reprize: ciocnirea lui Man cu portarul Hazard si penalty-ul neacordat Romaniei la ultima faza a primei parti.

"Ma bucur mult ca am castigat in aceasta seara si ca am marcat si am avut familia si prietenii afara. M-am dus la mama, bineinteles. Sper sa joc si in Anglia si mai mult, sa fie si acolo alaturi de mine. Ne dorim sa jucam la fel din primul pana in ultimul minut, e important ca mentinem acelasi ritm de la inceput pana la final. Ne-am speriat la cadearea lui Man, a fost o lovitura urata. Bine ca Dennis e OK.

Acum, indiferent de locul in care jucam, ne dorim sa obtinem victorie la fiecare meci. Cred ca ce s-a intamplat cu Danemarca, nu o sa se mai intample, si vom castiga tot de acum inainte. Imi doresc sa particip la fiecare turneu final. Le urez multa bafta colegilor in meciul de maine seara. N-ar fi rau macar un 1-0 maine, ca sa castige si la fel si in meciul cu Suedia, sa obtina calificarea!", a declarat Baluta la ProX.