ROMANIA U21 - IRLANDA DE NORD U21 3-0 | "Ce, mai vreti penalty daca aveti un om in plus?!" Reactia incredibila a arbitrului dupa faultul clar asupra lui Ciobanu!

Romania U21 a reusit o noua victorie, dupa ce a invins Ucraina U21 tot cu 3-0 in meciul trecut! Nationala lui Radoi s-a impus prin golurile lui Baluta, Mihaila si Ciobanu.

Mihaila, unul dintre eroii meciului a fost foarte bucuros la finalul partidei si si-a laudat colegii. El a dezvaluit ca modelul sau este Cristiano Ronaldo si si-ar dori ca intr-o buna zi sa il egaleze pe starul portughez care e aproape sa atinga un record de 700 de goluri in cariera.

Mihaila a dezvaluit ce le-a spus arbitrul dupa faultul irlandezilor asupra lui Ciobanu, cand romanii au cerut penalty!

"Sunt foarte fericit ca am reusit sa inscriu, ca am reusit sa castigam cele 3 puncte cu un asemenea scor. Am facut un meci excelent. Suntem foarte bucurosi.

Nu conteaza cine este titular, toti jucatorii suntem foarte valorosi. Fiecare are calitate individuala si poate sa fie in primul 11.

Imi numar si eu golurile, ca Ronaldo, dar am foarte putine. Eu mai am multe de invatat, chair de la Ronaldo, ii urmaresc meciurile, golurile.

Eu cred ca si adversarii sunt la fel de bine pregatiti fizic in prima repriza, in a doua mai scad, iar noi suntem mai bine pregatiti fizic. Noi am avut noroc si cu cartonasul rosu. Arbitrul ne-a spus ca ce, mai vrem penalty daca avem un om in plus.

Mai este mult de jucat pana la finalul aceste grupe. E bine ca am reusit sa legam acest victorii. A fost primul meci in care am inceput putin mai greu.

Maine trebuie sa ma intorc la echipa de club. Sper ca si nationala mare sa faca un scor bun", a spus Mihaila la finalul partidei.