VIDEO | Radoi l-a gasit pe noul Coman la U21: el e noul star al nationalei de tineret! A dat peste cap Ucraina si a facut SHOW cu Irlanda de Nord

Mihaila a inscris primul gol pentru nationala U21 in meciul Romania - Irlanda de Nord 3-0.

Mijlocasul Universitatii Craiova a fost convocat in premiera pentru meciurile cu Ucrarina si Irlanda de Nord. In partida cu Ucraina, Mihaila a intrat in minutul 63 in teren cand scorul era 0-0. Romania a reusit sa invinga Ucraina cu 3-0 si Mihaila a facut un meci foarte bun, reusind o pasa de gol.

In seara asta, Radoi l-a folosit titular pe Mihaila si acesta a reusit sa inscrie si primul gol pentru nationala U19 a Romaniei. Golul a venit in minutul 59 dupa o actiune foarte buna a tricolorilor finalizata de Mihaila.

Mijlocasul are misiunea de a-l inlocui pe Florinel Coman in echipa lui Radoi, dupa ce acesta a fost convocat la nationala mare.