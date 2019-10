ROMANIA U21 - IRLANDA DE NORD U21, luni, 20:30, LIVE LA PROTV | Radoi le-a raspuns criticilor: "Sunt aici sa obtin rezultate, nu sa cresc cota vreunui jucator!"

Romania U21 - Irlanda de Nord U21, luni, ora 20:30, in direct la ProTV.



Pentru nationala lui Radoi urmeaza partida cu Irlanda de Nord. "Tricolorii mici" au invins Ucraina cu 3-0, iar Romania este acum pe locul 3 in grupa din preliminarii.

Radoi anunta o serie de modificari pentru meciul de luni seara: nu vrea sa riste accidentari. Radoi a vazut imaginile cu Contra caruia i s-a facut rau dupa primul gol al Romaniei in meciul cu Feroe si spune ca a trecut si el prin asemenea momente.

Radoi le-a raspuns si celor care i-au criticat alegerile in ceea ce priveste lotul si primul "unsprezece".

"Vom efectua unele schimbari pentru maine seara. Incercam sa aducem forte proaspete. Unii dintre accidentari au acumulat oboseala, altii vin dupa accidentari si nu vrem sa riscam accidentari. Irlanda de Nord o sa fie un adversar redutabil, un joc destul de simplu, dar bine pus la punct. Se poate spune ca sunt mai slabi decat Danemarca sau Ucraina, dar fac lucruri simple si bine puse la punct. Am avut momente precum Contra si la FCSB, si aici la nationala de tineret. Si la EURO am avut probleme, dupa meciul cu Anglia nu stiam cum ma cheama nici cu buletinul in mana. Eu nu sunt aici pentru a creste cota unui jucator sau a altuia, sunt aici pentru a obtine rezultate", a declarat Mirel Radoi.