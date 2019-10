"Bravo voua, baaaaa" :)) Cum au trait jucatorii nationalei mari, in Feroe, victorie Romaniei U21! VIDEO

Din articol Cum au trait jucatorii nationalei mari meciul Romaniei U21

Romania U21 a invins cu 3-0 Ucraina U21, pe Ilie Oana. Morutan si Adi Petre, cu o dubla, au decis partida.

Nationala U21 a Romaniei a invins cu 3-0 reprezentativa similara a Ucrainei, la Ploiesti. Olimpiu Morutan si Adrian Petre, ultimul cu o dubla, au decis partida.

Meciul a fost urmarit si de jucatorii primei reprezentative, aflati in Insulele Feroe. Nationala mare joaca sambata in Feroe, IN DIRECT la ProTV, ora 19:00.

