ROMANIA U21 - FRANTA U21 0-0 | Nedelcu crede ca putem invinge Germania in semifinale! "Putem sa ne batem cu zecile lor de MILIOANE de euro"

Romania va intalni Germania in semifinalele EURO U21, joi, de la ora 19:00

Romania s-a calificat in semifinalele Campionatului European U21, iar Dragos Nedelcu e de parere ca nationala a scris o fila de istorie la acest european.

Consider ca primul loc e pe deplin meritat. Daca cineva are alta opinie e problema lui. Am scris o fila de istorie. Multumesc parintilor mei ca sunt tot timpul alaturi de mine si pentru toti cei 23 de milioane de romani care ne sustin. Simt o mandrie si prinicpalul obiectiv e sa ii fac si pe fani mandrii, e greu departe de casa si macar o seara sa fie mandrii ca sunt romani, a declarat Nedelcu la finalul partidei

Nedelcu: "Putem sa ne batem cu oricine



Nedelcu e de parere ca putem bate Germania in semifinalele competitiei si vorbeste despre partida cu nemtii.



Sincer nici nu m-am gandit, sunt prea bucuros, trebuie sa ne linistim, sa sarbatorim in primul rand, de maine vom analiza adversarul. Am aratat in aceasta grupa ca avem o echipa care se poate bate cu orcine, chiar si cu Germania, cu zecile lor de milioane, a mai spus Nedelcu