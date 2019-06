ULTIMA ORA | Pleaca dupa EURO U21 sa se lupte cu Mbappe! Transfer important pentru un jucator din nationala Romaniei! La ce echipa poate sa ajunga

Titular in primele 2 partide ale Romaniei U21, poate ajunge in Ligue 1.

Internationalul roman, Andrei Ivan, poate schimba clubul in aceasta vara. My-Angers.info anunta ca echipa care a terminat pe locul 13 in Ligue 1 este interesata de Ivan! Angers ar putea sa-l aduca sub forma de imprumut de la Krasnodar.

Ivan a fost imprumutat in sezonul trecut la Rapid Viena, acolo unde a jucat 40 de partide in toate competitiile. Francezii scriu ca Ivan le-a fost propus celor de la Angers si acestia pregatesc o oferta pentru jucatorul de 22 de ani.

Andrei Ivan ii poate astfel calca pe urme lui Claudiu Keseru, cel care a jucat intre 2010 si 2013 la Angers. La Angers joaca si Cristian Lopez, fostul atacant de la CFR Cluj, dar si Reine-Adelaide, cel care are sanse mari sa fie titular in fata Romaniei in partida din aceasta seara.