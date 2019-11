"Omrani ar fi fericit sa joace pentru Romania. Ar trebui sa facem si noi ca alte tari!" Dan Petrescu insista cu naturalizarea varfului de la CFR

Meciul Dinamo - CFR Cluj s-a incheiat 0-0.

CFR Cluj a inceput slab partida din "Stefan cel Mare" si nu a reusit sa isi creeze ocazii de a marca in prima repriza. Clujenii au iesit mai bine de la vestiare, insa rezultatul final a fost 0-0. Dan Petrescu s-a declarat multumit de remiza obtinuta impotriva "cainilor" si s-a declarat multumit de arbitraj:

"Important e sa nu pierzi. Cand vii dupa Cupele Europene. Cred ca e prima oara cand nu am pierdut, e un pas inainte. Cu Astra, cu Viitorul si cu Iasi am pierdut. Am jucat impotriva unei echipe in forma. Au facut spectacol la ultimele 2 meciuri acasa cu Medias si Viitorul cand au inscris 5 goluri si puteau sa mai inscrie vreo 5. A fost un meci inchis in prima repriza, ocazia mare au avut-o ei, cand ne-a salvat Arlauskis. In repriza a doua nu au mai avut nicio ocazie, nu tin minte ca Arlauskis sa mai fi atins mingea. Hategan a facut un meci bun, toata brigada a facut un meci bun.

Burca, Culio, Djokovic, Omrani toti voiau sa joace, dar au o varsta. Singurul care e chinuit a fost Camora, dar nu am avut solutie.

Au trei zile, mi se par multe, dar trebuie sa ii lasam. In Romania nu cred ca a fost de mult timp o bataie asa de mare, mai ales pentru play-off. Eu cred ca toate echipele din play-off au jucatori foarte valorosi. Cum ii vad eu pe Dinamo cred ca au sanse", a spus antrenorul

Dan Petrescu: "Omrani ar fi fericit sa joace pentru Romania!"

"Selectionerul trebuie sa aiba inspiratia sa gaseasca acel jucator care sa rezolve meciul. Omrani ar fi fericit sa joace pentru Romania, sunt sigur! Ar fi un caz unic si ar fi un inceput. Ar trebui si noi sa facem ca alte tari.

Toata lumea joaca concentrata, ofertele vin in pauza daca e. Sper sa rezist cat mai mult aici, cu toate ca nu e usor", a mai spus Dan Petrescu

Dan Petrescu: "Ii doresc lui Razvan Lucescu sa castige! E prietenul meu!"

"Cand a plecat de la Paok la Al Hilal am crezut ca nu a facut bine, dar daca va castiga Cupa Campionilor a Asiei va fi un lucru foarte important. Ii urez bafta si ii doresc sa castige, e prietenul meu si imi doresc sa castige!", a spus Dan Petrescu.