BOMBA MOMENTULUI: "A inceput sa se vorbeasca de Romania!" Coman si Tanase in MLS? Detaliul care ii poate face pe cei doi sa ajunga langa Mitrita in America

Florin Tanase si Florinel Coman ar putea ajunge in MLS.

Internationalul roman Alexandru Mitrita are o forma de zile mari la New York City in MLS si ar putea fi jucatorul care mai poate aduce alaturi de el fotbalisti din Liga 1. Lita Dumitru a vorbit despre situatia lui Mitrita si spune ca in America a inceput din nou sa se vorbeasca de Romania. Florin Tanase a fost monitorizat de echipe din MLS, fiind foarte aproape de New York Red Bulls, dar totul a picat din cauza faptului ca Becali nu s-a inteles la bani cu oficialii echipei americane.

"Mitrita a facut impresie foarte frumoasa in MLS si a inceput sa se discute din nou si de Romania. In ultimii 10 ani, in America a inceput sa se investeasca in fotbal.

Cei care iubesc fotbalul stiu de Romania, isi aduc aminte de Hagi si de figura frumoasa pe care a facut-o la nationala la Campionatul Mondial din America", a spus Lita Dumitru la Digi.