"Pretul lui Coman a crescut!" Dezvaluire de ULTIM moment a lui Bogdan Vintila! Ce spune despre "Mbappe" de Romania

Bogdan Vintila a vorbit despre meciul cu Botosani.

FCSB s-a impus cu 2-0 in meciul cu FC Botosani si a ajuns la 11 meciuri consecutive fara infrangere in toate competitiile. Ros-albastrii s-au impus dupa golurile marcate de Florinel Coman si Harlem Gnohere. La conferinta de presa de dupa meci, Bogdan Vintila a vorbit despre meci si despre situatia lui Florinel Coman.

"Suntem pe drumul bun, mai avem de munca foarte mult. Vreau sa urez mult succes echipei FC Botosani in continuare. Nu e vorba de o revansa, e vorba ca trebuie sa ne castigam punctele. Am demonstrat in teren ca suntem o echipa buna. Face parte dintr-o strategie de joc in care am venit aici sa jucam fotbal. Cand nu suntem lasati sa jucam fotbal. Apelam la mici tertipuri. Mereu am avut controlul jocului. In niciun moment nu am fost in pericol. Stiam foarte bine ce joaca FC Botosani. Mi se pare deplasat sa spuneti ca echipa mea a avut tertipuri de Liga a 3-a. Pretul lui Coman a crescut, da, Coman e bun si ma bucur pentru el ca marcheaza, m-as bucura sa marcheze si la echipa nationala. Eu zic ca primul a fost facut sa fie convocat, m-as bucura sa fie si titular", a spus Vintila la conferinta de presa.