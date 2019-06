Moment oribil la EURO U21! Un jucator care tocmai a prins un transfer urias nu va mai juca in acest an! Arbitrul n-a acordat nimic, cand a vazut reluarea cu VAR a dat cartonas rosu!

Austria a castigat cu 2-0 in fata Serbiei in primul meci din grupa B de la EURO U21, insa a ramas fara cel mai bun jucator.

Prima surpriza de la EURO U21 a venit din grupa B. Serbia, condusa de Luka Jovic, a pierdut fara drept de apel in fata Austriei, formatie care are in componenta aproape in totalitate jucatori care evolueaza in campionatul intern. Wolf si Horvath au marcat cele doua goluri ale Austriei.

Desi fanii asteptau sa-l vada la lucru pe Luka Jovic, noul jucator al celor de la Real Madrid, starul meciului a fost Hannes Wolf. Acesta a impresionat la Red Bull Salzburg, fiind achizitionat in aceasta vara de "fratele mai mare", Leipzig, pentru 12 milioane de euro.

Din pacate, partida contra Serbiei poate fi ultima in acest an, Wolf fiind suspect de ruptura de ligamente!

Arbitrul n-a acordat nici fault initial

In minutul 75, Wolf a insistat la o minge care parea pierduta si a reusit sa-l pacaleasca pe Jovanovic. Acesta a intrat prin alunecare si l-a oprit pe Wolf. Arbitrul a lasat jocul sa continue, considerand ca Jovanovic a atins mingea.

Centralul partidei a aflat ulterior din camera VAR ca este vorba de o accidentare serioasa si a oprit joc pe atacul Serbiei. A privit reluarea si a vazut ca Jovanovic nu a atins mingea si, din cauza gravitatii accidentarii lui Wolf, a decis sa-l elimine pe fundasul sarb.