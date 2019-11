ROMANIA - SUEDIA, astazi, 15 noiembrie, ora 21:45 in direct la PRO TV | Decizie de ULTIM Moment luata de selectionerul Cosmin Contra! Un jucator e OUT din lot pentru meciul din aceasta seara

Romania - Suedia este in aceasta seara, de la ora 21:45 in direct la Pro TV.

Romania va intalni Suedia in aceasta seara pe Arena Nationala de ora 21:45, in direct la PRO TV, iar nationala lui Contra are nevoie de o victorie pentru a mai pastra sanse reale de calificare.

Pentru aceasta partida, selectionerul Cosmin Contra a decis sa nu il pastreze in lot pe jucatorul celor de la CFR Cluj, Andrei Burca. La partida din campionat pe care campiona Romaniei a disputat-o in fata celor de la Dinamo, Burca nu a fost in lotul echipei antrenate de Dan Petrescu, tocmai pentru a fi odihnit pentru echipa nationala, potrivit Digisport.

Cosmin Contra a decis sa nu se bazeze pe acesta si l-a scos din lotul pentru partida din aceasta seara.