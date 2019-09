ROMANIA - SPANIA, JOI PRO TV | Becali continua razboiul cu selectionerul: "Nu pot sa-i tin pumnii lui Contra! Ce rezultate a facut el?" Atac necrutator

Romania - Spania e joi, in direct la PRO TV de la ora 21:45.

Becali e convins ca Florinel Coman ar fi facut diferenta cu Spania. Contra nu l-a convocat.

Selectionerul a spus ca daca jucatorii de la FCSB nu au putut face diferenta intr-un meci cu Alashkert, nu o pot face in meciul cu Spania.

"Nu pot sa ii tin pumnii pentru ca nu am niciun juctaor acolo. Pai atunci vin eu si ii spun eu: 'Intru eu selectioner si pun un alt antrenor si fac mai multe rezultate ca el'. Ca ce rezultate a facut el?", a spus Becali.

Becali nu-l iarta nici pe finul sau, Radoi.

"Sa ma ierte ca nu a avut rezultate la FCSB. El e fiul ratacitor, dar o sa isi revina. O sa isi revina cand o sa vada in decembrie FCSB campioana, in Liga Campionilor in grupe", a fost atacul lui Becali.