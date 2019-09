Gigi Becali ii da o noua replica lui Contra: "Pot si selectioner, am batut Chelsea. O sa vedem in decembrie unde o sa fie nenea Contra" VIDEO

Gigi Becali il ataca pe Cosmin Contra inainte de Romania - Spania, care e joi, 21:45, la PROTV!

Gigi Becali e convins ca FCSB va incheia turul de campionat pe primul loc, in ciuda inceputului dificil de sezon. Selectionerului Cosmin Contra, Becali ii reproseaza ca nu l-a convoncat pe Florinel Coman, jucator evaluat la 15 milioane de euro de patronul FCSB.

"Am fost intrebat si am dat un raspuns, mi-am spus parerea. Nu imi place sa ma cert cu lumea, a fost refulare. Am oferta de 8 milioane pentru Coman, ce jucator de la nationala face 8 milioane? Nu l-am dat. Mi-a zis asa, peste 10 milioane COman nu trrece, acum ceream 15. Daca joaca la nationala macar un singur meci sa-l vedem... Normal ca te ataci. Nu e altul la ora asta care sa-ti rezolve un meci. El poate sa dribleze si sa dea pasa de gol. Nu e niciun care sa-ti rezolve meciul ca si Coman si nu-l iei. Asta a fost durerea mea si am spus-o. nu e bine sa ironizeze el ca antrenor ca am o varsta. Ba intru selectioner si pun alt antrenor, ca la mine s-a vazut, am batut Chelsea si Ajax. Dar el ma ironizeaza pe mine", a spus Becali.



"O sa vedeti la FCSB. Pana in decembrie cand se intrerupe. Hai ma sa asteptam in decembrie, sa vedem ce se intampla atunci. Mai e putin. O sa vedem unde e FCSB si o sa vedem ce se intampla si cu nenea Contra. O sa vedem unde e nationala si unde e FCSB in decembrie, sunt 4 luni, de ce ati sarit ca ulii repede. Noi ne-am asumat esecul, copii de 16 ani pe teren. Am castigat usor cu Viitorul, dar cum Gica isi lauda echipa asa imi laud si eu echipa mea. Dar repriza a doua jucam miuta cu ei, curtea scolii. Dar Gica si-a dat seama, a zis ca o sa aiba de suferit iar. Nu mai e mult, o sa vedeti cu Craiova. Poate iar curtea scolii, mai avem si cu CFR. Nu e nici Man refacut, nici Morutan, nici Pintilii si nici Gnohere, nu e niciunul 100%. Si il mai avem si pe Manea, care e rezboinic", a mai spus Becali.