"Stim ca toti suporterii Romaniei sunt selectioneri!" Contra deschide usa la vestiar! Cum alcatuieste echipa pentru meciul cu Spania!

Romania joaca meciul anului cu Spania, joi, de la 21:45, in direct la PROTV! E un meci important pentru nationala noastra, care lupta pentru calificarea la EURO 2020, turneu organizat in premiera si in Romania.

Cosmin Contra e pregatit sa le arate suporterilor cum alcatuieste echipa de start pentru o partida atat de importanta. Pe site-ul FRF a fost postat tot procesul folosit de selectioner pentru a fi sigur ca alege cel mai bun 11 posibil la ora partidei.



Cum face Contra primul 11 la meciul cu Spania





Jucatorii primesc inaintea fiecarui antrenament un maiou special pe care il vor purta pe durata sesiunii de pregatire.

Inaintea iesirii pe gazon, le este montat pe maiou sistemul de monitorizare GPS.

Printr-un sistem de captare a semnalului, datele fiecarui jucator sunt inregistrate pe durata sedintei de pregatire.

Staff-ul monitorizeaza in timp real performanta tricolorilor.



Dupa fiecare antrenament, evolutia fiecarui jucator este atent analizata de staff la sedinte, urmarindu-se mai multi parametri specifici fiecarei pozitii din teren, cum sunt distanta parcursa, numarul sprinturilor, viteza sau ritmul cardiac.

Tot procesul usureaza sarcina selectionerului si ofera o radiografie obiectiva a jucatorilor. Fiind folosit si pe parcursul meciului, sistemul ajuta si in luarea deciziilor privind schimbarile.

Tricolorii sunt monitorizati prin intermediul sistemului Catapult, pe care il folosesc si echipe importante precum Real Madrid sau campioana mondiala Franta, scrie pe frf.ro.

