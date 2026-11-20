Mikel Arteta a oferit noi detalii despre recuperarea internaționalului englez, care s-a accidentat în luna octombrie, în partida dintre Arsenal și Bayern Munchen, încheiată la egalitate, scor 2-2, în Liga Campionilor.

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Extrema „tunarilor” a suferit o leziune la nivelul cvadricepsului și nu a mai jucat de atunci. Deși primele estimări indicau o absență de 6-8 săptămâni, Arteta a confirmat că perioada totală de recuperare va ajunge la aproximativ două luni.

„A mai făcut un test, dar se pare că este vorba, mai mult sau mai puțin, despre o accidentare care necesită opt săptămâni. Au trecut patru, deci mai sunt încă patru săptămâni”, a declarat antrenorul lui Arsenal.