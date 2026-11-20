Campion Ia Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Madrid, Roma și Wimbledon, Jannik Sinner pare să plătească extrem de scump costul unei prime jumătăți de an apropiate de perfecțiune.

Cu o singură înfrângere totalmente surprinzătoare, în semifinalele Openului Australian, în cinci seturi, în fața sârbului Novak Djokovic, Jannik Sinner a ajuns la capătul anului 2026 cu mai multe probleme decât și-ar fi închipuit.

Jannik Sinner, în pericol real să ajungă la un an petrecut în afara circuitului profesionist

Finalul colaborării cu Darren Cahill putea fi așteptat de Sinner, însă nu și complicațiile medicale, care îl ajung din urmă pe italianul care a fost văzut jucând tenis ultima oară în 12 iulie 2026, în finala competiției de mare șlem de la Wimbledon.

Mai aproape decât de revenirea în circuit pare masa de operație, în cazul lui Jannik Sinner, care a acuzat dureri cronice la genunchiul drept.

Publicația italiană, Libero, scrie că meniscul italianului Sinner ar fi avariat, în consecință medicii au devenit tot mai insistenți în a plasa pe masă propunerea unei intervenții chirurgicale.