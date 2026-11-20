Răzvan Lucescu (57 de ani) a ajuns cu spatele la zid, la Al-Sadd, cea mai titrată echipă din Qatar, la doar cinci luni după numirea sa în funcție.

Cu cinci înfrângeri, în primele sale 14 meciuri, fostul selecționer are cel mai slab început de mandat dintre ultimii tehnicieni care s-au aflat pe banca formației din Doha. Al-Sadd a ajuns pe penultimul loc în Champions League, competiție în care ar fi trebuit să fie o pretendentă la trofeu, iar în campionat, a căzut pe locul trei, la trei puncte de liderul Al-Rayyan, în fața căruia a și pierdut, în ultima etapă.

În acest context, Răzvan Lucescu a folosit ultimele zece zile, în care fotbalul intern din Qatar s-a oprit pentru pauza internațională, ca să lucreze la problemele echipei. Mai ales la cele din apărare, în condițiile în care Al-Sadd are mari probleme defensive.

Din păcate pentru Lucescu jr, Al-Sadd a avut numai puțin de 9 jucători convocați la naționala Qatarului, pentru amicalele cu Australia și Coreea de Sud. De aceea, tehnicianul român n-a putut să-și pună în aplicare ideile cu jucătorii săi de bază prezenți la antrenamentele din ultimele zile.

Răzvan Lucescu: „Urmează o perioadă dificilă“

Astăzi, Al-Sadd va reveni în acțiune, în campionat, în meciul de acasă cu Lusail din etapa a 10-a. Va fi prima partidă din seria celor șapte pe care Al-Sadd le va disputa până spre finalul lunii decembrie. În funcție de rezultatele din aceste meciuri, Răzvan Lucescu poate continua sau nu, la formația din Doha. Iar tehnicianul român e conștient de importanța perioadei care urmează.

„Vom relua seria meciurilor oficiale pentru echipele de club. Urmează o lună, în care vom avea un program încărcat, un program dificil. Acest prim meci, după pauza internațională, va fi împotriva celor de la Lusail. Și, desigur, astfel de partide, care vin imediat după o perioadă de întrerupere a campionatului, sunt foarte periculoase. Mai ales pentru formațiile care au foarte mulți jucători convocați la echipele naționale. Tocmai de aceea, trebuie să fim foarte concentrați. Urmează să întâlnim o adversară care, în ultimele patru meciuri, a pierdut o singură dată, iar asta cu un gol primit în minutul 90 și ceva. Lusail arată un foarte bun spirit de luptă și o foarte bună organizare. De aceea, echipa noastră trebuie să fie pregătită de luptă, trebuie să fim foarte hotărâți din primul minut. Cu răbdare, cu spirit de luptă, așa cum am spus, cu controlul asupra meciului în fiecare moment al jocului. Trebuie să ne prezentăm în forma noastră cea mai bună, ca să câștigăm acest meci“, a declarat Lucescu jr.

Al-Sadd a căzut acum pe locul 3 al clasamentului, în Qatar Stars League, în condițiile în care echipa a câștigat campionatul, în ultimele trei sezoane. În campania anterioară, Roberto Mancini a luat titlul, dar parcursul din Champions League, încheiat în sferturi, a fost considerat o dezamăgire de către conducerea clubului.