ROMANIA - NORVEGIA 1-1 | Pentru Contra totul e simplu: "Batem Suedia, facem egal cu Spania si mergem la EURO!" Mesaj emotionant pentru copiii din tribune: "M-au atins la inima! Avem lacrimi in ochi!"

Cosmin Contra si-a felicitat jucatorii si s-a declarat mandru de jucatorii sai. Selectionerul crede ca, avand o astfel de atitudine, Romania poate obtine cele 4 puncte care par imposibile din dubla cu Suedia si Spania.

Contra a felicitat copiii prezenti in tribunele Arenei Nationale pentru atmosfera senzationala.

Selectionerul a cerut iertare pentru reactia necontrolata pe care a avut-o la adresa lui Puscas dupa ce atacantul a ratat lovitura de la 11 metri. Contra a spus ca totul s-a clarificat intre el si jucator si a pus totul pe seama tensiunii care era la cote maxime in acele momente.

"Eu cred ca un egal nemeritat, cred ca, OK, o prima repriza echilibrata in care ne-au cam dominat, dar chiar si asa, am avut doua ocazii mari. Cred ca baietii au facut o repriza secunda extraordinara, contraatacuri bune, penalty ratat, gol, inca doua trei atacuri duse la bun sfarsit. Din pacate, am luat gol pe final de meci. Imi pare rau pentru efortul baietilor, pentru atitudinea lor, care nu a fost incununata cu cele 3 puncte. Nu pot decat sa felicit jucatorii, sa le spun ca sunt mandru de ei! Se bat la fiecare minge, la fiecare meci. Credem in aceasta calificare in continuare!

Eu cred ca daca baietii joaca precum au jucat in meciul acesta, nu avem motive sa nu credem in calificare. Mie mi s-a parut ca am facut un meci bun din toate punctele de vedere. Am dominat total echipa Norvegiei in a doua repriza. Daca inscriam si al doilea gol... Conteaza ca suntem in carti: batem Suedia, facem un punct in Spania si mergem la EURO.

Trebuia sa bata Stanciu, am avut o reactie nelalocul ei dupa ratarea lui Puscas, ii cer scuze pentru reactia avuta. Tensiunea m-a facut sa am aceasta reactie. Totul s-a rezolvat rapid, sunt lucruri care nu se intampla. Probabil o sa se bata multa moneda pe lucrul acesta, dar va cer scuze pentru reactie.

Meritam sa castigam si nu am castigat, sunt nefericit ca baietii nu au incununat un meci bun cu cele trei puncte. Nu am ce sa-mi reprosez, schimbarile au venit pe cererile jucatorilor de a iesi de pe teren. Au fost schimbari fortate si am introds jucatori de atac, nu de aparare. Nu il schimbam niciodata pe Mitrita daca nu cerea.

Nu avem cum sa trecem peste atmosfera, doresc din toata inima sa le multumesc copiiilor si celor care au organizat totul, profesorilor, parintilor, celor care au venit aici la Bucuresti. Ei au fost al 12-lea jucator. Am avut lacrimi in ochi pentru ca un stadion cu 30.000 de copii la un meci decisiv nu e usor si m-a atins la inima si pe mine, si pe baieti. Cred ca baietii au dat totul pentru a le da o victorie si a-i face fericiti.

Daca avem aceasta atitudine si acest spirit de sacrificiu in urmatoarele doua meciuri, nu avem de ce sa nu credem in calificare.

Ne jucam o calificare la European, am fost nemultumit de maniera de arbitraj, faulturi neacordate, actiune in ultima secunda si fluiera sfarsitul meciului. Am luat cartonas galben pentru ca i-am reprosat arbitrului", a spus Cosmin Contra la finalul partidei.