ROMANIA - MALTA, PROTV: Ianis Hagi, gata sa joace pe MUTE pentru calificarea la EURO 2020: "Trebuie sa producem rezultate!" 

Ianis Hagi a vorbit despre posibilitatea ca nationala Romaniei se joace partidele cu Norvegia si Suedia cu portile inchise.

Recidivista, nationala Romaniei a fost gazda unor noi incidente la partida cu Spania de pe National Arena. Ianis Hagi crede ca jucatorii nationalei trebuie sa obtina rezultate de calificare in orice conditii, chiar daca tribunele vor fi inchise. Romania a jucat doua meciuri fara spectatori in Nations League, iar jucatorii s-au plans de absenta sprijinului oferit suporteri.



Ianis Hagi: Suporterii te ridica in orice moment!

"Simti diferenta cand joci cu un stadion gol si cand joci cu unul plin. Emotiile pe care le ai cand sunt in spate 50.000 de suporteri care te ridica in orice moment cred ca nu se compara cu nimic altceva. Daca se va ajunge sa jucam fara spectatori, noi suntem jucatori de echipa nationala, jucatori profesionisti si trebuie sa ne facem treaba indiferent de situatie.

Indiferent de teren, daca stadionul e gol sau plin, suntem la echipa nationala si trebuie sa producem rezultate. Noi nu putem sa ii controlam pe suporteri. Noi suntem bucurosi ca vin alaturi de noi. Nu cred ca e treaba noastra sa rezolvam aceste lucruri", a spus Ianis la conferinat de presa.



Ianis Hagi: Ma simt bine la Genk!

Ianis a vorbit si despre transferul la Genk, campioana Belgiei.

"Ma simt bine, toata lumea din club are incredere in mine. M-am adaptat bine, stiam la ce sa ma astept cand ajung acolo pentru ca am mai avut o experienta in Italia. Mi-a fost mai usor de data aceasta. Sunt mult mai matur, colegii si staff-ul tehnic m-au ajutat sa ma adaptez. Sunt si multi tineri, se aseamana cu FC Viitorul", a mai spus Hagi, care a anuntat ca e pregatit sa preia tricoul cu numarul 10, facut celebru de tatal sau.

Romania intalneste Malta duminica, ora 19, in direct la PROTV.