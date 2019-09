Romania - Malta va fi condus la centru de un arbitru debutant! Este primul meci international pe care il dirijeaza

A fost desemnat centralul partidei dintre Romania si Malta, care va avea loc duminica, 8 septembrie, de la ora 19.30, in direct la PRO TV!

Partida din preliminariile EURO 2020 dintre Romania si Malta va fi condusa la mijloc de catre croatul Duje Strukan in varsta de 35 de ani. Strukan va fi asistat de Goran Perica si Vedran Durak. Cel de-al patrulea oficial delegat care ii va insoti pe cei trei, este Ivan Bebek.

Croatul este debutant in ceea ce priveste partidele internationale din fotbalul mare. Acesta a mai arbitrat doua partide din campionatul Croatiei si inca doua partide din preliminariile Champions League si Europa League, din acest sezon. De asemenea, Strukan a mai condus de la centru meciuri din preliminariile Campionatului European Under 17, Under 19 si Under 21.

Sursa foto: frf.ro