ROMANIA - MALTA, duminica, ora 19:00, LIVE LA PROTV | Scenariul prin care Romania se poate califica la EURO prin golaveraj: meciul cu Malta e decisiv

Romania a pierdut meciul cu Spania, un esec care era oarecum trecut in calendarul preliminariilor. Avand in vedere forta adversarului intalnit si situatia fotbalului romanesc din prezent si implicit a echipei nationale, un rezultat pozitiv cu Spania ar fi fost un adevarat miracol. "Tricolorii" nu au fost departe de a da marea lovitura, Puscas si Grigore au ratat doua ocazii uriase in minutele de prelungiri.

Pentru Romania, urmeaza partida cu Malta, duminica, ora 19:00, in direct la ProTV. FRF si-a facut calculele inainte de meciul de la Ploiesti, iar o victorie contra maltezilor nu este de ajuns. Jucatorii lui Contra trebuie sa obtina un succes la un scor considerabil.

Dupa cinci meciuri jucate, adica jumatate din campania de calificare, Romania este pe locul 4 in grupa, cu 7 puncte, golaveraj +5. Suedia, principala contracanditata la locul 2 are 10 puncte si tot un golaveraj +5.

In cazul in care cele doua echipe, Romania si Suedia, obtin aceleasi puncte din meciurile cu Spania, Norvegia, Malta si Insulele Feroe, iar Romania invinge Suedia pe teren propriu cu 2-1, se va ajunge la egalitate. Daca vom invinge cu 2-1, primul criteriu de departajare, rezultatele directe, va fi eliminat si va intra in discutie urmatorul criteriu de departajare, adica golaverajul.

Astfel, Suedia a invins cu 4-0 pe Malta, ceea ce ii obliga pe tricolori sa inscrie cel putin 4 goluri in deplasarea din Feroe. De asemenea, Suedia a castigat pe teren propriu cu Malta, scor 3-0, iar Romania trebuie sa castige la acelasi scor sau la o diferenta mai mare duminica seara.