ROMANIA - MALTA, duminica, ora 19:00, LIVE LA PROTV | Ianis, pregatit sa-i ia locul tatalui sau la nationala: "Usor, usor o sa port tricoul cu numarul 10! Acela e rolul meu!"

Tricolorii se gandesc deja la meciul cu Malta. Romania nu isi mai poate permite pasi gresiti: suntem la jumatatea campaniei de calificare pentru EURO 2020, iar nationala trebuie sa castige toate partidele ramase.

Ianis Hagi a intrat pe final in meciul cu Spania si a avut o evolutie buna. Ianis e anuntat titular pentru partida cu Malta. Ianis jr se gandeste deja la tricoul cu numarul 10.

"Avem un singur gand, acela de a castiga meciul cu Malta. Suntem inca la mana noastra si putem sa ne indeplinim obiectivul. Este un schimb de generatie, incercam sa facem un mixt cat mai bun si sa evoluam bine. Nu are rost sa ne gandim la meciurile din trecut, nu ne mai ajuta cu nimic. Usor, usor o sa port si tricoul cu numarul 10. Oricum, acela este rolul meu. Cand intru pe teren, incerc sa aduc ceva in plus jocului", a declarat Ianis Hagi in cadrul unei conferinte de presa.