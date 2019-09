SPANIA - MALTA, "BLATUL SECOLULUI", victoria SF a Spaniei in drumul spre finala EURO | VIDEO

“Blatul secolului” este expresia gasita de olandezi pentru a descrie un meci cu un final halucinant intre Spania si Malta, adversarele de acum ale Romaniei din preliminariile Campionatului European. Spania a avut nevoie de 9 goluri intr-o repriza si acest lucru s-a intamplat.

La primul Euro din istoria ei, in 1984, Romania a dat peste Spania, dar cum au ajuns acolo spaniolii este aproape de domeniul fantasticului. S-a lasat cu acuzatii de blat, dopaj si otravire dupa meciul legendar de la Sevilla.

MISIUNE IMPOSIBILA

Spania era intr-o grupa preliminara cu Olanda, Irlanda, Islanda si Malta, iar la turneul final ajungea o singura echipa. Mai era de jucat un singur meci din grupe, Spania – Malta, iar ca sa se califice, Spania trebuia sa castige la 11 goluri diferenta. Acest lucru parea improbabil pentru ca in tur Spania a avut probleme mari in Malta, a castigat greu, in ultimele minute, cu 3-2 dupa ce a fost condusa cu 2-1. Spaniei nu impresiona in atac – a dat doar 12 goluri in primele 7 meciuri din grupa.

Antrenorul Olandei era atat de sigur de calificare, incat a preferat sa joace carti cu prietenii in timpul meciului Spania – Malta. Clasamentul inainte de “Blatul secolului” o arata favorita la calificare pe Olanda.

1.Olanda 8 22-6 13p (golaveraj +16)

2.Spania 7 12-7 12p (golaveraj +5)



Spaniolii erau convinsi ca trebuie sa atace tot meciul si au jucat cu 3 fundasi, 3 mijlocasi si 4 oameni de atac. Spania s-a aruncat in atac de la primul fluier si in minutul 2 a primit penalty. Carrasco a ratat, iar asta le-a creat un blocaj spaniolilor, care s-au intrecut in ratari in prima repriza. In minutul 24, scorul era inacceptabil pentru spanioli, 1-1. La pauza nu mai spera nimeni, era 3-1, ceea ce insemna ca Spania mai putea ajungea la turneul final doar daca marca cel putin 9 goluri in repriza a doua. La pauza insa s-a intamplat ceva…

“NE-AU OTRAVIT!”

Dupa cum spune un jucator maltez, in vestiarul Maltei a intrat un om scund, imbracat in alb, care le-a oferit o tava cu lamai taiate pe care era zahar. Efectul ar fi fost zdrobitor. “Am mancat cu totii si ne-am molesit. M-am simtit beat, ca si cum as fi petrecut toata noaptea de dinainte.” Acuzele au fost facute in 2018, la televiziunea spaniola Movistar+ de selectionerul Maltei de atunci, Victor Scerri, si de 3 jucatori: Emanuel Fabri, Carmel Bussutil si Silvio Demanuele.



Repriza a doua a fost din alt film. In jumatate de ora, Spania a dat 6 goluri, mai avea nevoie de 3 ca sa ajunga la Euro. Misiunea Spaniei a devenit mai usoara dup ace arbitrul turc Erkan Goksel a eliminat un fotbalist de la Malta. Din acel moment, maltezii nu au mai jucat nimic, toate mingile erau bubuite departe de poarta lor si nu le mai urmarea nimeni, astfel ca imediat Spania pornea un nou atac. S-a terminat 12-1 si spectatorii au invadat de bucurie ca Spania s-a calificat la Euro. Olanda lui Van Basten, Gullit, Rijkaard sau Koeman a ramas acasa. In Olanda multi au considerat ca Malta nu a jucat corect si ar fi cazut la o intelegere cu Spania. Maltezii i-au acuzat insa pe spanioli de lucruri necurate.

VIDEO REZUMAT SPANIA – MALTA 12-1





“SPANIOLII S-AU DOPAT”

Silvio Demanuele spune ca spaniolii s-ar fi dopat: “Energia spaniolilor a fost anormala. Unii aveau spume la gura, le iesea un acid lichid si nu se opreau din baut apa. Eu stiu de la fratele meu care era culturist ca asa se intampla cand iei steroizi”. Pe imaginile TV nu se vede insa ca spaniolii ar fi avut spume la gura, iar spaniolii au negat toate acuzatiile facute de cei din Malta.

Maltezii i-au acuzat pe spanioli si de proasta primire. “Ne-au trimis intr-un hotel foarte prost, fara restaurant. Ca sa mancam trebuia sa iesim in oras, dar era nevoie sa ne deghizam pentru ca daca ne-ar fi recunoscut ca suntem din nationala Maltei localnicii ne-ar fi facut rau. Nici nu am putut sa dormim noaptea din cauza galagiei facute la hotel”.

VIDEO – EMISIUNEA IN CARE MALTEZII ACUZA CA SPANIOLII I-AU OTRAVIT

CONSECINTE

Desi au fost multe acuzatii la mijloc, pana astazi nu a fost adusa nicio dovada ca meciul ar fi fost blat, ca maltezii ar fi fost drogati sau ca spaniolii ar fi apelat la substante dopante.

In Malta s-a format o comisie care sa ancheteze cazul, dar rezultatele ei nu au fost facute publice niciodata. Coordonatorul comisiei a declarat insa ca “Din pacate, federatia noastra de fotbal a ajuns prostituata Europei”. Concluzia a fost ca nationala Maltei a pierdut din cauza lacunelor de organizare: o cursa de avion a fost pierduta si reprogramata, iar unele antrenamente au fost sabotate.

Malta a fost dispretuita pe plan european, iar pe plan intern multi cereau ca fotbalul sa dispara. Ca sa spele imaginea, oamenii politici au cerut reorganizarea fotbalului. Presedintele federatiei de atunci, George Abela, a facut mai multe reforme in infrastructura. Echipa nationala a beneficiat de o baza de pregartire noua, terenuri de antrenament si clinica de refacere, iar stadionul national a trecut in administrarea Federatiei si a fost dotat cu nocturna. Au fost adusi antrenori din strainatate de la care sa invete meserie antrenorii maltezi.

Dupa 10 ani in care a condus Federatia Malteza de Fotbal, Abela a intrat in politica. Intre 2009 si 2014 a fost presedintele Maltei.

SPANIA, VICECAMPIOANA EUROPEANA

Calificata la Euro 1984, Spania a picat in grupa cu Romania, Germania si Portugalia. Primul meci al Spaniei la Euro a fost cu Romania, 1-1, iar ultimul finala cu tara gazda, Franta, pierduta cu 2-0.