Pe hârtie, mutarea părea un pas imens în cariera lui Moldovan, dar, aflat în umbra lui Jan Oblak, goalkeeper-ul român nu a apucat să își etaleze calitățile în poarta lui Atletico, iar entuziasmul a dispărut puțin câte puțin.

Spaniolii scriu că Horațiu Moldovan le cauzează probleme lui Atletico Madrid și lui Real Oviedo

În vara acelui an, Horațiu Moldovan a plecat împrumut la Sassuolo, iar fostul portar al giuleștenilor nu a dezamăgit. Cu toate acestea, italienii nu au dorit să îl transfere definitiv, astfel că Moldovan s-a întors la Atletico, unde s-a lovit de aceeași situație. În vară, goalkeeper-ul a fost din nou împrumutat, de această dată la Real Oviedo, unde spera că îi va lua locul de titular lui Aaron Escandell, însă nici acolo nu a prins prea multe minute.

A prins un singur meci, în Cupa Regelui, când Real Oviedo a pierdut cu echipa din liga a treia, Ourense, scor 2-4.

Din acest motiv, spaniolii au anunțat că Horațiu Moldovan nu este deloc mulțumit și și-a exprimat clar dorința de a pleca de la Real Oviedo în luna ianuarie. El Desmarque scrie că această decizie reprezintă ”un risc pentru Real Oviedo și o problemă în plus pentru Atletico Madrid”.

Motivul? Bugetul lui Real Oviedo nu este unul impresionat și va fi dificil să îi aducă un înlocuitor portarului român și, cel mai probabil, se va baza pe unul din portarii de la echipa a doua. În privința lui Atletico Madrid, spaniolii spun că echipa lui Diego Simeone va fi nevoită să îi găsească un nou club lui Horațiu Moldovan unde să apere pentru a-i crește cota de piață.

Italia ar fi țara preferată de Horațiu Moldovan, însă rămâne de văzut care va fi următoarea destinație a internaționalului român.

”Oviedo, având fonduri limitate pentru a face transferurile pe care și le dorește, salută o plecare care eliberează spațiu, dar care implică și un risc. Găsirea unui înlocuitor nu este o prioritate, astfel că plecarea lui Horațiu ar fi acoperită prin promovarea lui Miguel Narváez de la Vetusta.

Dacă Atlético de Madrid și Oviedo ajung la un acord pentru rezilierea acestui împrumut, mutarea ar crea o problemă suplimentară pentru birourile de pe Metropolitano. Atlético ar trebui atunci să găsească un nou club pentru Moldovan, cu scopul de a-i crește valoarea de piață”, au scris spaniolii.

