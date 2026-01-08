Eșecul cu Bournemouth a creeat tensiuni în cadrul clubului. Imediat după fluierul final, Micky van de Ven a intrat într-un conflict cu suporterii, iar Thomas Frank a fost huiduit la scenă deschisă.

Cristian Romero, mesaj dur pentru conducerea lui Tottenham

La puțin timp după terminarea partidei, Cristian Romero, concurentul pe post al lui Radu Drăgușin, a transmis un mesaj dur pe rețelele sociale în care a făcut acuzații dure la adresa conducătorilor clubului.

Argentinianul a transmis că șefii de la Tottenham se ascund în momentele dificile ale echipei și își fac apariția doar atunci când lucrurile merg bine.

”Le prezentăm scuze tuturor suporterilor care ne urmăresc peste tot, care sunt mereu alături de noi și vor continua să fie. Suntem responsabili, fără îndoială. Eu sunt primul. Dar vom continua să ne asumăm situația și să încercăm să o întoarcem, pentru noi și pentru club.

În momente ca acestea, ar trebui să iasă alții să vorbească, dar nu o fac, așa cum se întâmplă de câțiva ani deja. Apar doar atunci când lucrurile merg bine, ca să spună câteva minciuni.

Noi vom rămâne aici, muncind, rămânând uniți și dând totul pentru a schimba lucrurile. Mai ales în astfel de momente, să păstrăm liniștea, să muncim mai mult și să mergem înainte împreună face parte din fotbal. Împreună, va fi mai ușor”, a scris Cristian Romero pe rețelele sociale.

Ulterior, fundașul Argentinian a editat mesajul și a șters partea în care îi acuza pe cei din conducerea lui Tottenham că răspândesc ”minciuni”.

