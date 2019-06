"Germania a doborat o echipa incapatanata!" sau "Germania a suferit in fata frumoasei echipe a Romaniei!" Presa internationala dupa eliminarea nationalei

Romania U21 s-a oprit in semifinalele EURO U21. Germania a castigat pe final, scor 4-2. Nemtii au marcat golurile victoriei in minutele 90, respectiv 90+4.

Presa internationala a laudat echipa lui Mirel Radoi in ciuda eliminarii din semifinale. Jurnalisti de la cele mai prestigioase publicatii de sport din Europa au remarcat evolutia Romaniei la acest EURO.

Mundo Deportivo: Germania se califica in finala dupa ce a doborat o echipa incapatanata! Mini Mannschaft a invins revolutia turneului dupa un meci spectaculos decis in ultimele minute. Nu a fost deloc usor in fata acestei revelatii, se parea ca meciul va ajunge in prelungiri, dar nemtii au profitat de doua lovituri libere. Romania nu s-a predat dupa primirea golului, reactionand prin intermediul lui Ianis Hagi si George Puscas.

Gazzetta Dello Sport: Amiri si Waldschmidt ingheata Romania! Dubla lui Puscas nu a fost suficienta pentru romani. Germania s-a speriat, a fost la pamant si parea ca are probleme mari, dar a reusit sa recupereze si sa se califice in a doua finala. Romania a incantat in prima repriza, dar nu va ajunge in finala. Romania a fost, totusi, o echipa frumoasa!

Bild: Ce lupta pe canicula in semifinale! Si ce sprint pe final am avut! Am invins cu 4-2 o echipa surprinzatoare a Romaniei! Dupa o prima repriza modesta, Germania si-a revenit dupa pauza si ajunge in a doua finala la rand!

L'Equipe: Duelul dintre George Puscas si Luca Waldschmidt, cei mai buni marcatori de la turneul final, si-a fructificat toate promisiunile. Primul a adus Romania in avantaj si a facut-o sa creada in calificare. Celalalt a readus la viata Germania.



Marca: Germania a trebuit sa sufere inca de la inceput in fata frumoasei echipe a Romaniei, in care Puscas si Hagi au fost protagonisti.