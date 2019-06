Ionut Radu, Puscas si Ianis Hagi, scosi din hotel in miez de noapte! Imagini fabuloase: suporterii au facut lumina cu tortele, iar jucatorii au inceput sa cante

Romania U21 s-a oprit in semifinalele Campionatului European de tineret, dar a castigat dragostea unei tari intregi.

Ionut Radu, George Puscas si Ianis Hagi au fost la 45 de minute de calificarea in finala Campionatului European de tineret U21 din Italia si San Marino. Romania U21 a condus cu 2-1 Germania la pauza, dar a incasat 3 goluri in repriza secunda. Chiar daca au pierdut semifinala, pustii antrenati de Mirel Radoi au castigat respectul si admiratia unei tari intregi. Si nu numai! Ei sunt laudati si de presa straina.

Jucatorii nationalei U21, scosi din hotel de suporteri azi-noapte

La cateva ore dupa incheierea meciului cu Germania, jucatorii nationalei U21 au avut parte de o surpriza. Suporterii nationalei au mers in fata hotelului in care acestia au stat la Bologna si au aprins torte si fumigene. Radu, Puscas, Hagi, Manea, Pascanu, Nedelcearu & Co au coborat cu totii si au cantat alaturi de fani!