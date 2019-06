EURO 2019: Dennis Man, dezamagit dupa ratarea finalei: "Am plans la vestiar!" VIDEO

Jucatorii nationalei U21 au incheiat in lacrimi semifinala cu Germania de la EURO.

Romania a fost la 45 de minute de o finala istorica la EURO U21. Nationala de tineret a condus cu 2-1 la pauza, insa nemtii au revenit si s-au impus in final cu 4-2, doua goluri marcate in prelungiri.



Dennis Man: Am plans la vestiar, fotbalul e dur uneori!

"A fost caldura insuportabila, dar am inceput meciul bine si am intrat la cabina cu rezultat favorabil. Cred ca si oboseala si-a spus cuvantul. La vestiare am decis sa intram la fel si sa inscriem din nou.

Am pierdut o singura repriza la EURO, ne doream sa ajungem in finala pentru suporteri, vrem sa le multumim. Cu siguranta au fost ochi atintiti spre noi, este un regret, dar si o bucurie in sufletele noastre pentru ca am reusit sa producem o bucurie destul de mare.

Am plans in varstiar, este normal sa suferi, fotbalul este dur uneori, dar nu avem ce sa facem. Cred ca turneul e cea mai frumoasa amintire, e primul turneu pentru mine, este un sentiment unic sa imbraci tricoul nationalei cu atatia suporteri in spate", a spus jucatorul lui FCSB.