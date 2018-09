Romania debuteaza in Nations League cu arbitrul cu care s-a calificat la ultimul EURO! UEFA a anuntat pe cine trimite la Romania - Muntenegru, vineri seara, 21:45, ProTV

Romania - Muntenegru e vineri seara, de la 21:45, IN DIRECT la ProTV!

Partida pe care echipa nationala a Romaniei o va disputa, vineri, in debutul Nations League cu selectionata Muntenegrului va fi arbitrata de o brigada din Slovacia condusa de Ivan Kruzliak.

Centralul va fi ajutat de arbitrii asistenti Tomas Somolani si Branislav Hancko. Al patrulea oficial a fost desemnat Tomas Mokos, in timp ce arbitri aditionali au fost delegati Filip Glova si Michal Ocenas.

In varsta de 34 de ani, Ivan Kruzliak a mai condus in cariera sa echipa nationala a Romaniei, la 11 octombrie 2015, in partida din deplasare cu Insulele Feroe din preliminariile EURO 2016, castigata atunci de "tricolori" cu scorul de 3-0.

De asemenea, centralul slovac a arbitrat la 28 august 2014 meciul pierdut de Petrolul Ploiesti cu 1-2 in deplasare cu Dinamo Zagreb, in play-off-ul Europa League, editia 2014-2015.

Echipa nationala a Romaniei intalneste vineri, 7 septembrie, de la ora 21:45, selectionata Muntenegrului, in prima partida din cadrul Nations League, meci care se va desfasura cu portile inchise. Luni, 10 septembrie, de la ora 21:45, Romania va intalni pe stadionul Partizan din Belgrad, selectionata Serbiei in aceeasi competitie.