Ce veste buna! Dupa Jovetic, Muntenegru lasa acasa si alti jucatori importanti! LOTUL pentru meciul cu Romania

Muntenegru vine in Romania fara cel mai important jucator, Stefan Jovetici, dar asta nu este singura veste buna pentru noi.

Selectionerul Ljubisa Tumbakovici nu se va putea baza nici pe Marko Vesovici (Legia Varsovia / 27 ani), care acuza o leziune la genunchi, nici pe Marko Jankovici (Partizan / 23 ani), care are probleme musculare.

Acestora li se mai adauga incertul Aleksandar Scekici, accidentat dupa partida Partizan - Besiktas, din preliminariile Europa League, care s-a antrenat la reunirea lotului, dar a purtat o fasa elastica pe picior si prezenta sa este pusa sub semnul intrebarii, Zarko Tomasevici (Oostende / 28 ani), care nu a jucat in ultima perioada la echipa sa de club, dar si Luka Djordjevici (Arsenal Tula / 24 ani), care are ligamentele afectate. De asemenea, Fatos Beciraj nu si-a gasit inca un club, iar Nikola Vukcevici inca nu a debutat la noul sau club, Levante. De asemenea, nu au fost selectionati pentru aceste doua meciuri Mladen Bozovici (AEL), Emrah Klimenta (Sacramento), Marko Bakici (Mouscron) si Elsad Zverotici (Sion), toti retrasi de la echipa nationala dupa ultimele preliminarii, dar si Nemanja Mijuskovici (FC Hermannstadt) si Damir Kojasevici (Sahtior Karagandy), carora le-au fost preferati alti jucatori.

La primul antrenament, desfasurat la baza de pregatire FSCG din Podgorica, selectionerul Tumbakovici si stafful sau au avut la dispozitie doar 11 jucatori: portarii Danijel Petkovici (Lorient) si Milan Mijatovici (Buducnost), plus jucatori de camp Boris Kopitovici (Cukaricki), Risto Radunovici (Astra Giurgiu), Aleksandar Scekici (Partizan), Zarko Tomasevici (Oostende), Darko Zorici (Cukaricki), Vukan Savicevici (Slovan Bratislava), Sead Haksabanovici (Malaga), Aleksandar Boljevici (Waasland Beveren) si Fatos Beqiraj (fara echipa, ultima data la Mechelen).

Ieri si astazi urmau sa se mai alature lotului goalkeeperul Damir Ljuljanovici (Titograd Podgorica) si jucatorii Stefan Savici (Atletico Madrid), Marco Simici (Pakhtajor Tashkent), Adam Marusici (Lazio), Filip Stojkovici (Steaua Rosie Belgrad), Nikola Vukcevici (Levante), Vladimir Jovovici (Jablonec), Marco Jankovici (Partizan), Mirko Ivanici (BATE Borisov), Nebojsa Kosovici (Partizan), Darko Zorici (Cukaricki), Deni Hecko (Famalicao) si Stefan Mugosa (Incheon United).