Un jucator din Premier League a luat cea mai mare amenda rutiera din istoria Angliei si a ramas fara permis pentru un an

Gabonezul Mario Lemina, de la Southampton, a luat cea mai mare amenda de circulatie din istoria Angliei, scrie Daily Mail.

Mario Lemina trebuie sa plateasca o amenda de 96.000 lire sterline si nu va mai putea conduce in urmatorul an, in urma unui incident in care sustine ca nici macar nu a fost implicat.

Mijlocasul sustine ca altcineva a condus masina sa in momentul unei infractiuni rutiere care a constat in depasirea vitezei legale, dar nu a putut indica daca soferul era fratele sau varul sau.

Pentru ca a fost citat de trei ori la Politie, dar a refuzat de fiecare data sa mearga, Lemina a primit o amenda record, care ar putea fi chiar marita la 144.000 lire!

In Anglia, amenzile pot fi cuprinse intre 125% si 175% din venitul soferului pe o saptamana. Amenda maxima pentru viteza este de 1.000 de lire pe drumurile normale si de 2.500 pe autostrazi. Totusi, sumele pot depasi aceste valori in cazuri exceptionale, in urma deciziei unui judecator, asa cum s-a intamplat in cazul lui Lemina.