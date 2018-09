EXCLUSIV | Adevaratul motiv pentru care Pintilii refuza banderola FCSB-ului! De ce nu mai vrea sa fie capitan: "Are mandria lui! Gigi stie asta"

Nicolae Dica a anuntat ca sarbul Planic va fi noul capitan al FCSB-ului. Florin Tanase a pierdut banderola de capitan.

Mihai Pintilii a pierdut banderola de capitan al FCSB-ului la ordinul lui Gigi Becali. Patronul a vrut mai intai sa il reponsabilizeze pe Denis Alibec si i-a dat acestuia banderola, pentru ca ulterior sa i-o paseze lui Florin Tanase.

Anamaria Prodan spune ca, desi e cel mai influent jucator din vestiar si capitanul neoficial, Pintilii nu mai vrea acum banderola, fiind suparat pe modul in care a fost deposedat de ea. Chiar ai asa, acest aspect nu il face pe Pintilii sa aiba un alt comportament in interiorul vestiarului.

"Si Pintilii este ingrozitor de mandru. El merita sa fie capitanul Stelei pana se lasa de fotbal. El este un om atat de aparte, rar se nasc astfel de oameni! Cand Gigi i-a luat banderola, Pintilii a zis: "OK, daca asta e decizia, asa sa fie! Dar eu nu o sa o mai iau". Gigi stie asta", a spus Anamaria Prodan-Reghecampf la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X.