ROMANIA - CROATIA 4-1 la EURO U21 | Puscas avertizeaza pe toata lumea dupa ce Romania A ZDROBIT Croatia: "Nu vrem sa ne oprim aici! Generatia asta isi doreste mult si vrea sa mearga cat mai departe!"

Romania U21 a debutat cu o victorie uriasa la EURO. "Tricolorii mici" au castigat cu 4-1 meciul cu Croatia.



Puscas, Ianis Hagi, Baluta si Petre au marcat golurile echipei lui Radoi.

George Puscas a fost cel care a deschis scorul pentru Romania. Puscas anunta pe toata lumea: "Nu ne oprim aici!" Atacantul nationalei le-a multumit fanilor care au fost prezenti in numar urias la meci. 5000 de fani romani i-au incurajat pe elevii lui Radoi.

"O echipa buna Croatia, mai ales in prima repriza! A fost un meci greu pentru ambele echipe. Ma bucur ca am deschis rapid scorul si am ramas concentrati. In prima repriza a fost incredibil de cald. Deocamdata, ma simt bine. Ma simt obosit pentru ca a fost un meci greu. E prima victorie si nu vrem sa ne oprim aici. Generatia asta isi doreste mult si vrea sa mearga cat mai departe! Le multumim tuturor care au fost prezenti astazi. Suporterii au fost al 12-lea jucator", a declarat George Puscas pentru TVR1!