ROMANIA la EURO U21 | Victoria contra Croatiei i-a scos pe romani in strada: cum s-au bucurat fanii ramasi in tara

Romanii au iesit in strada, asa cum si-a dorit Radoi.

Fanii s-au bucurat la terase pentru succesul de la EURO.



In Centrul Vechi, fanii au cantat imnul in acelasi timp cu Puscas si Ianis Hagi. Erau siguri de victorie, dar nu se asteptau la un asemenea scor. Ei au ragusit la goluri.



Unul dintre suporteri a gasit in El Salvador o replica a tricoului cu care Hagi a impresionat la Mondialul din '94: "L-am cumparat ca un tribut pentru serile, noptile, diminetile traite alaturi de Generatia de Aur"