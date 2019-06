EURO U21: Veste URIASA in ziua meciului: Ianis Hagi, 6 milioane de euro: "Poate semna un contract in alb!" 

Ianis Hagi a devenit cel mai bine cotat jucator din Romania in ziua in care Romania U21 intalneste Croatia U21 la EURO 2019!

Visul lui Gica Hagi se indeplineste. Ianis Hagi a devenit cel mai bine cotat jucator din Liga 1, peste Dennis Man, Tucudean sau Cicaldau. Pe site-ul transfermarkt.de, Ianis e cotat la 6 milioane de euro, mult fata de cele 2,5 milioane la cat era cotat in prima parte a anului. Ianis Hagi debuteaza azi cu national U21 la EURO 2019, iar o evolutie buna ii poate aduce transferul mult visat la o forta europeana!



Top 10 cei mai valorosi fotbalisti din Liga 1:

1. Ianis Hagi (Viitorul) - 6 milioane de euro

2. Dennis Man (FCSB) - 5,5 milioane de euro

3. Alex Cicaldau (U Craiova) - 4 milioane de euro

4. George Tucudean (CFR Cluj) - 3,5 milioane de euro

5. Florinel Coman (FCSB) - 3,5 milioane de euro

6. Florin Tanase (FCSB) - 3 milioane de euro

7. Nicusor Bancu (U Craiova), Harlem Gnohere (FCSB), Romario Benzar (FCSB) - 2,5 milioane de euro

8. Bogdan Planic (FCSB) - 2,3 milioane de euro

9. Damjan Djokovic (CFR Cluj), Elvir Koljic (U Craiova), Denis Dragus (Viitorul) - 2 milioane de euro

10. Giedrius Arlauskis (CFR Cluj) - 1,9 milioane de euro

Becali, despre Ianis Hagi: Evolutia buna la EURO poate fi ca un contract in alb!

Agentul Becali crede ca e momentul ca Ianis Hagi sa straluceasca, iar o evolutie buna ar aduce mai mult ca sigur un transfer important.

"Ianis Hagi nu e taica-sau in momentul asta dar poate sa ajunga intr-un an, doi, poate si peste taica-sau. Hagi e pe buzele multor cluburi, azi vor fi probabil multi observatori, va dati seama, se joaca in Italia, Franta e aproape, Italia e acolo, Spania e aproape, probabil vor veni si din Portugalia, din Anglia.Hagi azi, printr-o evolutie buna, isi poate semna un contract in alb", a spus Becali.