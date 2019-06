ROMANIA - CROATIA LA EURO U21 | Hagi, Hagi, Hagi!!! Ianis inscrie la EURO U21, iar Gica Hagi explodeaza in tribune! Imagini senzationale

Ianis Hagi a inscris pentru Romania U21 in meciul contra Croatiei. El a punctat pentru 2-0 in minutul 14.

Romania si Croatia joaca de la aceasta ora la Campionatul European U21. George Puscas a deschis scorul in minutul 10 dintr-un penalty, iar Ianis Hagi a majorat diferenta in minutul 14. Vlasic a punctat pentru croati in minutul 18, pe fondul unei relaxari a apararii noastre.

Gica Hagi, explozie de bucurie in tribune

Gica Hagi urmareste Romania - Croatia dintre suporterii nationalei. El a preferat sa stea la tribuna, ca un adevarat fan! La golul lui Ianis Hagi, el a explodat! Gica Hagi s-a imbratisat cu oamenii din jurul sau.

FOTO: Capturi TVR