GALERIE FOTO Cele mai tari imagini surprinse la România - Canada

Cele mai tari imagini surprinse la Rom&acirc;nia - Canada Nationala
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

România - Canada a început cu un scenariu șocant pentru tricolori. 

TAGS:
RomaniaCanadaArena NationalaMira
Din articol

În minutul 22, Horațiu Moldovan a oferit faza serii, dar din motive nedorite pentru el. Portarul naționalei a încercat să dribleze un adversar, dar a fost deposedat și i-a pasat involuntar lui Ali Ahmed, care a înscris pentru 2-0.

Cele mai tari imagini surprinse la România - Canada

  • Romania canada amical 5092025 35
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Fotoreporterii de pe Arena Națională au surprins toate momentele importante ale serii: emoția din tribune, fanii care au încurajat echipa lui Mircea Lucescu, jucătorii la încălzire, dar și oficialii FRF, în frunte cu președintele Răzvan Burleanu.

Pe lângă fazele de joc, camerele au surprins-o și pe Mira, care a interpretat imnul României înainte de startul partidei.

Galeria foto atașată conține cele mai tari cadre surprinse de fotoreporteri: golurile Canadei, expresiile jucătorilor și atmosfera din tribune.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Forțele speciale ale Marinei SUA ar fi ucis civili nord-coreeni într-o misiune eșuată, aprobată de Donald Trump – NYT
Forțele speciale ale Marinei SUA ar fi ucis civili nord-coreeni &icirc;ntr-o misiune eșuată, aprobată de Donald Trump &ndash; NYT
ARTICOLE PE SUBIECT
Reacția canadienilor după tontogolul primit de Horațiu Moldovan
Reacția canadienilor după tontogolul primit de Horațiu Moldovan
Ce-ai făcut, Horațiu?! Portarul naționalei, gafă uriașă și un gol cadou pentru Canada
Ce-ai făcut, Horațiu?! Portarul naționalei, gafă uriașă și un gol cadou pentru Canada
Tricolorii, conduși după doar 10 minute! Cine este vinovat la primul gol al Canadei
Tricolorii, conduși după doar 10 minute! Cine este vinovat la primul gol al Canadei
ULTIMELE STIRI
Rom&acirc;nia - Canada 0-2, ACUM, pe Sport.ro! Denis Drăguș, aproape să reducă din diferență cu o super execuție
România - Canada 0-2, ACUM, pe Sport.ro! Denis Drăguș, aproape să reducă din diferență cu o super execuție
Ce ghinion! Accidentarea pentru care Louis Munteanu a fost &icirc;nlocuit de urgență la meciul cu Canada
Ce ghinion! Accidentarea pentru care Louis Munteanu a fost înlocuit de urgență la meciul cu Canada
&rdquo;Eu sunt stelist!&rdquo; Miodrag Belodedici, pus să aleagă &icirc;ntre FCSB și Steaua Roșie Belgrad
”Eu sunt stelist!” Miodrag Belodedici, pus să aleagă între FCSB și Steaua Roșie Belgrad
Cum arată tribunele Arenei Naționale la meciul Rom&acirc;nia - Canada
Cum arată tribunele Arenei Naționale la meciul România - Canada
Reacția canadienilor după tontogolul primit de Horațiu Moldovan
Reacția canadienilor după tontogolul primit de Horațiu Moldovan
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

Se face transferul la FCSB! Lovitura dată de Gigi Becali: &rdquo;Suntem practic &icirc;nțeleși&rdquo;

Se face transferul la FCSB! Lovitura dată de Gigi Becali: ”Suntem practic înțeleși”

Vlad Chiricheș, la altă echipă din Superliga? Poate merge acolo, au nevoie de el

Vlad Chiricheș, la altă echipă din Superliga? "Poate merge acolo, au nevoie de el"

Rom&acirc;nia - Canada 0-2, ACUM, pe Sport.ro! Denis Drăguș, aproape să reducă din diferență cu o super execuție

România - Canada 0-2, ACUM, pe Sport.ro! Denis Drăguș, aproape să reducă din diferență cu o super execuție

MERCATO ANGLIA 2025 | Toate transferurile făcute &icirc;n Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

MERCATO ANGLIA 2025 | Toate transferurile făcute în Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

Denis Haruț s-a &icirc;ntors! Fundașul se pregătește deja cu echipa

Denis Haruț s-a întors! Fundașul se pregătește deja cu echipa

CITESTE SI
Forțele speciale ale Marinei SUA ar fi ucis civili nord-coreeni &icirc;ntr-o misiune eșuată, aprobată de Donald Trump &ndash; NYT

stirileprotv Forțele speciale ale Marinei SUA ar fi ucis civili nord-coreeni într-o misiune eșuată, aprobată de Donald Trump – NYT

&bdquo;Ești o femeie trăsnet&rdquo;. Ea este artista din Rom&acirc;nia lăudată pentru hărnicie

protv „Ești o femeie trăsnet”. Ea este artista din România lăudată pentru hărnicie

Zelenski a cerut militari occidentali &bdquo;cu miile&rdquo; ca garanții de securitate. Croația și Slovenia resping trimiterea de trupe

stirileprotv Zelenski a cerut militari occidentali „cu miile” ca garanții de securitate. Croația și Slovenia resping trimiterea de trupe

INS confirmă &icirc;ncetinirea abruptă a economiei rom&acirc;nești. PIB-ul a crescut cu doar 0,3% &icirc;n prima jumătate a anului

stirileprotv INS confirmă încetinirea abruptă a economiei românești. PIB-ul a crescut cu doar 0,3% în prima jumătate a anului

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!