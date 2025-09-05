În minutul 22, Horațiu Moldovan a oferit faza serii, dar din motive nedorite pentru el. Portarul naționalei a încercat să dribleze un adversar, dar a fost deposedat și i-a pasat involuntar lui Ali Ahmed, care a înscris pentru 2-0.
GALERIE FOTO Cele mai tari imagini surprinse la România - Canada
Nationala
România - Canada a început cu un scenariu șocant pentru tricolori.
Cele mai tari imagini surprinse la România - Canada
Fotoreporterii de pe Arena Națională au surprins toate momentele importante ale serii: emoția din tribune, fanii care au încurajat echipa lui Mircea Lucescu, jucătorii la încălzire, dar și oficialii FRF, în frunte cu președintele Răzvan Burleanu.
Pe lângă fazele de joc, camerele au surprins-o și pe Mira, care a interpretat imnul României înainte de startul partidei.
Galeria foto atașată conține cele mai tari cadre surprinse de fotoreporteri: golurile Canadei, expresiile jucătorilor și atmosfera din tribune.
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News
ULTIMELE STIRI
CELE MAI CITITE
CITESTE SI