În fața a peste 30.000 de spectatori, ”tricolorii” au primit gol după doar 11 minute de la ”vedeta” Jonathan David. În minutul 22, canadienii și-au dublat avantajul după gafa lui Horațiu Moldovan, care a dus la golul lui Ahmed.



Cel care a închis tabela a fost Niko Sigur, în minutul 77, iar România pierde meciul de verificare împotriva uneia dintre țările care vor găzdui Campionatul Mondial de anul viitor.



Florin Prunea: ”Calitățile noastre sunt altele”



Florin Prunea, fostul mare internațional, a spus că naționala a simțit absența lui Daniel Bîrligea, atacantul de la FCSB care s-a accidentat chiar înainte de meciurile cu Canada și Cipru.



”Calitățile noastre sunt altele. Nu avem un vârf, pe care să joci pasă lungă. Dacă aveam un jucător ca Bîrligea, puteai să joci așa”, a spus Florin Prunea, la Digi Sport.



Selecționata lui Mircea Lucescu o întâlnește marți, 9 septembrie, de la ora 21:45, pe Cipru, în cadrul preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026. Amicalul cu Canada a fost ocazia perfectă pentru selecționer de a vedea ”la treabă” mai mulți jucători.



România - Canada 0-3 (David J. 11', Ahmed A. 22', Sigur N. 77') | Echipele de start:

