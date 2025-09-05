Ilie Dumitrescu, fostul mare internațional, nu s-a descurajat după ce a văzut înfrângerea categorică a României de pe Arena Națională. Pentru ”tricolori”, amicalul cu Canada a fost un test important, având în vedere că este o națională mai bine cotată și prezentă deja la Campionatul Mondial, unde va găzdui meciuri.



Ilie Dumitrescu: ”Sunt convins că o să câștigăm”



Fostul jucător de la Tottenham, West Ham și Sevilla crede că selecționata lui Mircea Lucescu va câștiga meciul cu Cipru, programat peste patru zile, în deplasare.



România are nevoie de puncte, având în vedere că are două înfrângeri după primele patru partide din grupă și este la trei puncte distanță de liderul Bosnia.



„Sunt convins că o să câștigăm în Cipru, dar o să întâlnim Bosnia și Austria. Austria arată cam ceva de genul ăsta, d-asta spun că sunt bune testele astea, că poate evităm să ieșim cu jocul ăsta elaborat. N-avem jucători care să dea rapiditate și să începi construcția”, a spus Ilie Dumitrescu, la Digi Sport.



Selecționata lui Mircea Lucescu o întâlnește marți, 9 septembrie, de la ora 21:45, pe Cipru, în cadrul preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026. Amicalul cu Canada a fost ocazia perfectă pentru selecționer de a vedea ”la treabă” mai mulți jucători.



România - Canada 0-3 (David J. 11', Ahmed A. 22', Sigur N. 77') | Echipele de start:

