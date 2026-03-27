Revolta unui șef de federație după Turcia – România: „Treziți-vă! Spuneți adevărul"

Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

Echipa națională lipsește de 28 de ani de la Mondiale, iar după eșecul de la Istanbul, această absență dureroasă va ajunge la 32 de ani. Minim!

TAGS:
TurciaRomaniaGabriel TonceanIstanbul
Din articol

Turcia – România (1-0) a fost un meci pe care l-am așteptat o iarnă întreagă. Degeaba! Pentru că ce s-a întâmplat, joi, la Istanbul, ne-a arătat cât de departe suntem de un Mondial. 

Drama și mai mare e că astfel de eșecuri se înmulțesc – tocmai am ajuns la al 7-lea Mondial ratat consecutiv! – fără să învățăm ceva din ele. De fapt, senzația generală e că sportul românesc, nu doar fotbalul, și-a pierdut busola. Nu de azi, de ieri, ci de ani buni. 

Fix asta a remarcat acum Gabriel Toncean (51 de ani), președintele Federației Române de Culturism și Fitness (FRCF). Din postura unui om care conduce un for sportiv de peste un deceniu, care a fost vicepreședintele Agenției Naționale pentru Sport (ANS), Gabriel Toncean a pus punctul pe „i“ după rateul de la Istanbul la care a asistat din tribune.

Gabriel Toncean: „Ce am construit? Dacă nu ne trezim, vom comenta doar eșecurile“

Deși conduce FRCF, Gabriel Toncean e un microbist înfocat! De asta a și bătut drumul până la Istanbul și, după meci, a avut o postare prin care a tras un puternic semnal de alarmă.

SPORTUL ROMÂNESC NU PIERDE MECIURI. A PIERDUT DEMULT DIRECȚIA. ȘI NE ÎNDEPĂRTĂM, PE ZI CE TRECE, DE PERFORMANȚĂ.

Am văzut reacțiile după meciul naționalei de fotbal cu Turcia. Le înțeleg. Dar trebuie să spunem adevărul: Nu este o tragedie. Nu este o întâmplare. Este o consecință. Nu este vina unui antrenor. Nu este vina unui președinte. Este rezultatul a zeci de ani în care sportul a fost ignorat sau tratat superficial.

După 36 de ani, trebuie să avem curajul să spunem lucrurilor pe nume: în România, sportul nu are o strategie națională coerentă.

Copiii fac sport pentru că au părinți ambițioși, nu pentru că sistemul îi susține.

În școli avem o oră de sport pe săptămână, sau nici atât.

Antrenorii nu sunt susținuți, nu sunt formați și nu sunt respectați la adevărata lor valoare.

Baze sportive apar punctual, din inițiative locale sau județene, nu ca parte dintr-un plan național.

Sponsorii vin ocazional pe prietenii, nu pentru că sunt încurajați de facilități fiscale. Nu ne apreciem campionii, nici în timpul carierei, nici după.

Și totuși, trebuie spus un lucru clar: în ciuda acestor lipsuri, în sportul românesc există oameni care muncesc enorm, antrenori și conducători care țin acest sistem în viață, de cele mai multe ori fără resursele necesare.

Fără aceste lucruri, nu există performanță.

Există doar speranță.

Iar speranța nu câștigă medalii.

Între timp, alte țări construiesc.

Turcia investește masiv în infrastructură și sport de masă.

Ungaria tratează sportul ca prioritate națională.

Slovacia investește constant și își pregătește viitorul.

Noi?

Noi încă discutăm cine este de vină.

Și vorbim despre sport doar atunci când pierdem.

În rest, liniște.

Adevărul este simplu: VALOAREA DIN TEREN ESTE REFLEXIA VALORII SISTEMULUI.

Și atunci, întrebarea corectă nu este „cine a pierdut?”, ci „ce am construit în toți acești ani?”

România poate performa din nou.

Dar nu fără un plan.

Nu fără investiții reale.

Nu fără oameni competenți în poziții de decizie.

Trebuie să începem de la bază:

copii, educație, antrenori, infrastructură.

Dar toate acestea, integrate într-o strategie pe termen lung.

Sportul nu este un cost.

Este o investiție strategică în sănătatea și viitorul unei națiuni.

Iar dacă nu înțelegem asta acum,

vom continua să căutăm vinovați acolo unde ar trebui să construim soluții.

Depinde ce ne dorim:

continuăm să comentăm eșecurile

sau începem, cu adevărat, să construim performanța?

Sportul nu se așteaptă. Se construiește.

Cu bani. Cu viziune. Cu oameni competenți“, a scris Gabriel Toncean pe pagina sa de Facebook.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un șofer a fost amendat cu 120.000 de euro după ce a depășit viteza cu 29 de km/oră. Care este explicația
Un șofer a fost amendat cu 120.000 de euro după ce a depășit viteza cu 29 de km/oră. Care este explicația
ARTICOLE PE SUBIECT
Turcia – România, meci de Dosarele X pentru Panduru: „De asta îmi pare rău cel mai mult!“
Turcia – România, meci de Dosarele X pentru Panduru: „De asta îmi pare rău cel mai mult!“
Costel Pantilimon a numit patru tricolori care au dezamăgit contra Turciei: „Mă așteptam la mai mult de la ei”
Costel Pantilimon a numit patru tricolori care au dezamăgit contra Turciei: „Mă așteptam la mai mult de la ei”
Gabi Balint știe care a fost problema în Turcia - România: ”Și îmi pare rău, sunt convins că puteam mai mult”
Gabi Balint știe care a fost problema în Turcia - România: ”Și îmi pare rău, sunt convins că puteam mai mult”
ULTIMELE STIRI
Fiecare cu ce-l doare! Reacția spaniolilor după ce România a ratat calificarea la Mondial
Fiecare cu ce-l doare! Reacția spaniolilor după ce România a ratat calificarea la Mondial
CALCULE | Singurul scenariu în care România U21 mai poate spera la locul 2 în grupă după victoria din Kosovo
CALCULE | Singurul scenariu în care România U21 mai poate spera la locul 2 în grupă după victoria din Kosovo
Fază șocantă: Costin Curelea, eliminat în meciul cu Kosovo U21 după o decizie de noaptea minții
Fază șocantă: Costin Curelea, eliminat în meciul cu Kosovo U21 după o decizie de noaptea minții
Kosovarii au reacționat imediat după ce România U21 s-a impus la Priștina: ”Trebuie să menționăm un lucru”
Kosovarii au reacționat imediat după ce România U21 s-a impus la Priștina: ”Trebuie să menționăm un lucru”
Super transfer pregătit de Dan Șucu! Starul din Serie A refuză prelungirea și pleacă de la echipă
Super transfer pregătit de Dan Șucu! Starul din Serie A refuză prelungirea și pleacă de la echipă
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cum ar fi început scandalul în care Florin Tănase ar fi vrut să lovească un tricolor cu un scaun! Cum ar fi fost calmat jucătorul de la FCSB

Cum ar fi început scandalul în care Florin Tănase ar fi vrut să lovească un tricolor cu un scaun! Cum ar fi fost calmat jucătorul de la FCSB

FRF a rupt tăcerea după ce Florin Tănase ar fi aruncat cu un scaun după un alt tricolor

FRF a rupt tăcerea după ce Florin Tănase ar fi aruncat cu un scaun după un alt tricolor

România și-a aflat adversara de marți din amicalul învinselor

România și-a aflat adversara de marți din amicalul învinselor

Bölöni, dezamăgit profund de fostul star al FCSB-ului, ajuns în anonimat: „Îi lipsește ceva!“

Bölöni, dezamăgit profund de fostul star al FCSB-ului, ajuns în anonimat: „Îi lipsește ceva!“

România U21, victorie uriașă în lupta pentru EURO contra Kosovo U21! Final tensionat de meci

România U21, victorie uriașă în lupta pentru EURO contra Kosovo U21! Final tensionat de meci

Mihai Stoica a distrus un tricolor după eșecul cu Turcia: ”Vine și ne ia peste picior pe toți!”

Mihai Stoica a distrus un tricolor după eșecul cu Turcia: ”Vine și ne ia peste picior pe toți!”



Recomandarile redactiei
Kosovarii au reacționat imediat după ce România U21 s-a impus la Priștina: ”Trebuie să menționăm un lucru”
Kosovarii au reacționat imediat după ce România U21 s-a impus la Priștina: ”Trebuie să menționăm un lucru”
CALCULE | Singurul scenariu în care România U21 mai poate spera la locul 2 în grupă după victoria din Kosovo
CALCULE | Singurul scenariu în care România U21 mai poate spera la locul 2 în grupă după victoria din Kosovo
România U21, victorie uriașă în lupta pentru EURO contra Kosovo U21! Final tensionat de meci
România U21, victorie uriașă în lupta pentru EURO contra Kosovo U21! Final tensionat de meci
Fază șocantă: Costin Curelea, eliminat în meciul cu Kosovo U21 după o decizie de noaptea minții
Fază șocantă: Costin Curelea, eliminat în meciul cu Kosovo U21 după o decizie de noaptea minții
Super transfer pregătit de Dan Șucu! Starul din Serie A refuză prelungirea și pleacă de la echipă
Super transfer pregătit de Dan Șucu! Starul din Serie A refuză prelungirea și pleacă de la echipă
Alte subiecte de interes
Coleg de talie mondială pentru Denis Drăguș la Trabzonspor. Turcii au bătut palma cu un super-fotbalist
Coleg de talie mondială pentru Denis Drăguș la Trabzonspor. Turcii au bătut palma cu un super-fotbalist 
Reacția turcilor când au auzit că Gică Hagi este prima variantă a FRF pentru postul de selecționer al României
Reacția turcilor când au auzit că Gică Hagi este prima variantă a FRF pentru postul de selecționer al României
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Capitolul la care România este întrecută doar de o singură țară din Europa: „Am văzut mai mult decât avem noi”
Capitolul la care România este întrecută doar de o singură țară din Europa: „Am văzut mai mult decât avem noi”
Obiceiul cu care Arnold Schwarzenegger lasă mască orice om: „Îl savurează în loc de desert”
Obiceiul cu care Arnold Schwarzenegger lasă mască orice om: „Îl savurează în loc de desert”
CITESTE SI
Reacția lui Trump după ce Germania a spus că în Iran ”nu este războiul nostru”: ”Ei bine, Ucraina nu este războiul nostru”

stirileprotv Reacția lui Trump după ce Germania a spus că în Iran ”nu este războiul nostru”: ”Ei bine, Ucraina nu este războiul nostru”

Rusoaica cu origini bulgărești care a devenit preferata paparazzilor de la Hollywood. Ținutele ei au transformat-o într-o țintă de neratat

protv Rusoaica cu origini bulgărești care a devenit preferata paparazzilor de la Hollywood. Ținutele ei au transformat-o într-o țintă de neratat

Blocaj pe piața imobiliară de pe litoralul românesc. Stațiunea în care nu s-a vândut niciun apartament în 2026

stirileprotv Blocaj pe piața imobiliară de pe litoralul românesc. Stațiunea în care nu s-a vândut niciun apartament în 2026

Un român, curier la Amazon, riscă 5 ani de închisoare după ce a furat o pisică din curtea unei familii, în UK | VIDEO

stirileprotv Un român, curier la Amazon, riscă 5 ani de închisoare după ce a furat o pisică din curtea unei familii, în UK | VIDEO

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!