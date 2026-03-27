Selecționata lui Vincenzo Montella s-a impus cu 1-0 la Istanbul, pe ”Beșiktaș Park”. Unicul gol al meciului a fost înscris de Ferdi Kadioglu în minutul 53, după o centrare perfectă din flancul drept de la Arda Guler.

Gabi Balint știe care a fost problema în Turcia - România: ”Și îmi pare rău, sunt convins că puteam mai mult”

Gabi Balint, fost internațional român, susține că atacanții naționalei au ajuns de mult prea puține ori în careul advers și că acest lucru a fost un mare minus pentru prima reprezentativă pe ”Beșiktaș Park”.

Mai mult decât atât, Gabi Balint e convins că jucătorii lui Mircea Lucescu puteau să facă un joc mult mai bun decât cel realizat joi seară.

Fostul internațional și-a exprimat și mâhnirea față de faptul că Lucescu nu a reușit să califice naționala pe sfârșitul lui de carieră la un turneul final de o asemenea anvergură.

”Atacanții noștri au fost mai mult prezenți în apărare decât în atac. Am ajuns foarte rar în careul advers. Mult prea rar. Și aici e problema. Cum vrei să marchezi daca nu te apropii de poarta adversă?!

Nu e despre că am pierdut. E despre că nu am încercat suficient. Îmi pare rău, pentru că sunt convins că putem mai mult. Îmi pare rău și pentru Mircea Lucescu, merita mai mult pe final de carieră”, a scris Balint pe Facebook.