România a așteptat meciul cu Turcia toată iarna și l-a cam așteptat… degeaba! Pentru că, la Istanbul, ni s-a servit un „rahat turcesc“ amar și stricat, după cum Sport.ro a arătat aici.

Problema e că, încă o dată, rămânem acasă. Ultimul Mondial l-am jucat în 1998, în Franța. Și regretul e că acum am avut, mai întâi, o grupă preliminară accesibilă, iar apoi o adversară la baraj, Turcia, care n-a arătat mare lucru, în această seară. De această părere a fost și Basarab Panduru, la microfonul Prima TV.

„Chiar nu știi de unde să iei meciul ăsta. Îți pare rău, pentru că, deși n-ai jucat un mare fotbal, nici Turcia. Prima repriză, am stat foarte bine în teren. Mi s-a părut că am jucat foarte bine. Ei nu puteau să ajungă la poarta noastră. O singură greșeală am făcut și am primit gol. Echipa care a încercat să joace fotbal a fost Turcia. Nu știm însă de ce am pierdut. Rămânem cu impresia că am fi putut juca mai mult fotbal. Tare ciudat meciul ăsta pentru mine… N-am reușit să ajungem la poarta lor și nu știu de ce. Man a fost foarte bun pe faza de apărare, dar în atac n-a putut face nimic. De fapt, în atac, nimeni n-a făcut nimic. Cel mult, puteam duce meciul ăsta la 0-0“, a spus fostul internațional.