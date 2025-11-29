”Tricolorii” se vor duela în deplasare cu Turcia, iar dacă vor reuși să treacă, vor juca finala barajului cu învingătoarea ”dublei” dintre Slovacia și Kosovo.



Chiar dacă turcii sunt favoriți înainte de meciul programat pe 26 martie, România ar putea bifa o revenire de senzație. Radu Drăgușin (23 de ani) s-a întors la antrenamentele lui Tottenham și este foarte aproape de debutul în noul sezon din Premier League.



Costel Pană: ”Drăgușin ar fi un mare câștig”



Prezent la emisiunea ”Poveștile Sport.ro”, Costel Pană a spus că fundașul lui Tottenham ar reprezenta un mare câștig pentru echipa națională dacă va reuși să prindă un număr decent de meciuri până la baraj.



„Depinde, din punct de vedere mental, cât e el de pregătit. Antrenorul actual mi se pare un antrenor foarte bun, Thomas Frank, mi se pare un tip foarte, foarte deștept.



Dacă îi dă încredere și va reveni la forma pe care a avut-o și va avea un număr de meciuri în picioare până la meciul cu Turcia, va fi un mare câștig pentru echipa națională”, a spus Costel Pană, la emisiunea ”Poveștile Sport.ro”.



Fundașul român ar putea apărea în lotul lui Tottenham la partida cu Fulham (runda #13 din Premier League, sâmbătă, ora 22:00, în direct pe VOYO), însă managerul Thomas Frank a anunțat că este exclus ca Radu Drăgușin să fie titularizat pentru moment, având în vedere că vine după o pauză atât de lungă.



Întrebarea adresată lui Thomas Frank a venit în contextul în care Cristian Romero, unul dintre stoperii obișnuiți ai lui Tottenham, nu va putea juca contra lui Fulham din cauza cumulului de cartonașe galbene.



"Nu s-a schimbat nimic față de meciul cu Arsenal. Romero este acum suspendat. Radu nu poate încă să fie titular, dar progresează și se antrenează. Niciunul dintre ceilalți jucători accidentați nu este aproape de revenire", a spus Thomas Frank, la conferința de presă premergătoare jocului.

